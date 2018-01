Ima tek 15 i trenira je Ljubičić: Srušila je 27. tenisačicu svijeta

Stisnula je šaku, čestitala protivnici i pozdravila sutkinju, a potom otrčala u zagrljaj Ivanu Ljubičiću.

Marta Kostyuk, 15-godišnja ukrajinska tenisačica pobijedila je 27. igračicu svijeta i 25. nositeljicu Kineskinju Peng 6-2, 6-2 u prvom kolu Australian Opena. U manje od sat vremena Marta je Kineskinji održala lekciju iz tenisa prepustivši joj tek četiri gema.

Marta je najmlađa igračica na Grand Slamu u zadnjih 13 godina, od Bugarke Sesil Karatančeve, a trenira je Ivan Ljubičić i njegov tim. Mlada ukrajinska teniska senzacija dio je priprema za Australiju odradila u Zagrebu.

- Svaki put kad mi Ivan nešto kaže, to mi puno znači. Hvala mu na svemu - rekla je Marta, kojoj je ovo prva pobjeda na Grand Slamu.

- Točno sam znala kako moram igrati. Plan je bio kretati se što više i to sam uspjela. Ne zanimaju me rekordi, obaram ih svake godine, na gotovo svakom turniru. Moj sljedeći meč je najobičniji meč. Drugo kolo. I to je to. Idem korak po korak - rekla je Marta.

