'Imaju čvrsti obrambeni blok, a jako su neugodni na prekidima'

Dinamo će na putu prema grupnoj fazi Lige prvaka morati na neugodno gostovanje u Rumunjsku kod Cluja. Imali su Rumunji problema s korona virusom u klubu, ali 'modrima' neće biti lako

<p><strong>Damir Krznar</strong>, asistent Dinamova trenera <strong>Zorana Mamića</strong>, istaknuo je da je protivnik "modrih" u 2. kolu kvalifikacija <strong>Lige prvaka</strong> rumunjski <strong>Cluj </strong>opasan u ofenzivnim prekidima, te da njihova "desetka" 34-godišnji Ciprian <strong>Deac </strong>odskače po znanju i kvaliteti. </p><p>- Iznimno su jaki u prekidu, to im je najveća vrlina. To je odmah bilo primjetno pri skautiranju njihovih nastupa iz cijele polusezone. Tu nas čeka najveći posao, kako spriječiti njihov dobar ofenzivni prekid. Odlikuje ih i to da su iznimno radna momčad s čvrstim obrambenim blokom i spretnom reakcijom na izgubljenu loptu. Dobri su u osvajanju ničijih lopti, pa možemo reći da su dobri u svim segmentima u kojima do izražaja dolaze volja, energija i želja. Njihova 'desetka' Ciprian Deac odskače što se tiče znanja i kvalitete. On je taj koji organizira igru, sve se odvija oko njega, ima dobro dubinsko dodavanje i tajming - izjavio je, kako prenosi internetski portal hrvatskog prvaka, Damir Krznar. </p><p>Cluj je u srijedu u 1. kolu kvalifikacija Lige prvaka slavio sa 2-0 na gostovanju u Ta'Qaliju kod malteškog prvaka <strong>Floriane</strong>. Pogotke za Cluj postigli su Francuz <strong>Cestor </strong>(53) i Rumunj <strong>Golofca </strong>(90+7). </p><p>- Mislim da ova utakmica na Malti nije prava slika Cluja, jer su igrali na umjetnoj travi, a svi znamo da to uvijek predstavlja problem onima koji nisu naviknuti na takvu podlogu. Vidjelo se da u takvim okolnostima imaju određenih problema u organizaciji igre, ali isto tako se vidi da su puno kvalitetnija momčad od Floriane. Imali su inicijativu tijekom cijele utakmice, osim u zadnjih desetak minuta, ali i u toj su završnici ipak postigli drugi pogodak - napomenuo je Krznar.</p><p>Dvoboj 2. kola kvalifikacija Lige prvaka na rasporedu je 26. kolovoza u Cluju. Nema uzvrata, a u slučaju neodlučenog ishoda u 90 minuta igrat će se produžetak od 30 minuta. Ne bude li ni tada pobjednika, odluka će pasti izvođenjem jedanaesteraca. Pobjednici će se plasirati u 3. kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, a poražene momčadi natjecanje će nastaviti u 3. kolu kvalifikacija za Europsku ligu.</p><p>Svi klubovi sudionici Uefinih natjecanja obavezni su obaviti najmanje dva testiranja na Covid-19 uoči utakmice. Sukladno propozicijama Uefa natjecanja igrači i članovi stručnoga stožera Dinamove prve momčadi u četvrtak su podvrgnuti testiranju na Covid-19, a novo testiranje slijedi za nekoliko dana. Dinamo ističe da klub provodi pojačani nadzor i mjere opreza s ciljem zaštite igrača, stručnoga stožera, kao i svih svojih djelatnika.</p>