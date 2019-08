'Dinamo je Ligom prvaka donio puno novca? Veselimo se tome'

Damir Burić zadnji je trener Hajduka koji je pobijedio Dinamo na Poljudu, bilo je to u ožujku 2016. godine, a jedini gol postigao je Fran Tudor. Od tada su se modri šest puta vraćali u Zagreb neporaženi, a kuriozitet je da su u navedenom razdoblju Splićani dva puta pobjeđivali u Maksimiru. Ispada da Hajduku lakše igrati u gostima, nego pred krcatim tribinama Poljuda uz podršku vlastitih navijača.

- Umjetnost će biti taj huk i snagu s tribinama pretočiti u sinergiju s momčadi na terenu. Ako to uspijemo, imat ćemo dodatnu snagu i kvalitetu na našoj strani. Mi smo upravo to pokazali na domaćim utakmicama u ovoj sezoni, i to je ono što želim.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U prošlosti su treneri poput Katalinića ili Vulića znali ubaciti nekog mladog igrača, dati priliku debitantu... Imate li vi takvog džokera s klupe?

- Sve su igrači od 19-20 godina, imamo pregršt mogućnosti, bit će promjena u momčadi, vidjet ćemo tko će se nametnuti...

Kakav očekujete Dinamo, u prvoj utakmici prošle sezone došli su zatvoreno, kao da su igrali na bod, kako će biti ovaj put?

- Oni će doći igrati na pobjedu, očekujem ofenzivni Dinamo s najboljim igračima. Bit će interesantna utakmica, puna dinamike i duela, taktičkog nadigravanja, bit će malo prostora...

U prošlom mandatu najavili ste derbi riječima: ''Mentalitet može pobijediti kvalitetu''. Stojite li pri tome i sada?

- Isto vrijedi i danas. Znamo kvalitetu našeg protivnika, znamo što mi možemo, moramo pretočiti kvalitetu iz prethodnih utakmica na teren.

Koliko je teško pripremati utakmicu u situaciji kad Dinamo igra s jednom momčadi u HNL-u, a drugom u Europi?

- Dinamo će odigrati u kvalitetnijem sastavu nego protiv Zaprešića, to je sigurno, mislim da ima dovoljno kvalitete, spremni smo znamo što nas očekuje, znamo sustav i neće biti za nas iznenađenja.

Koliko će vas ograničiti izostanci Eduoka, Ismajlija, Posavca, Jurića...?

- To su momenti koji su nas malo poremetili, pukle su neke koščice za koje mnogi ni ne znaju da postoje na tijelu... Ništa, dat ćemo priliku momcima koji do sada nisu toliko igrali, jedva čekamo utakmicu, nema većeg gušta nego igrati protiv Dinama. Mi nemamo priliku igrati u Ligi prvaka, ali imamo priliku igrati protiv Dinama, pa ćemo vidjeti gdje su naše mogućnosti protiv momčadi iz LP.

Hoće li konkurirati Jakoliš?

- Meni je žao tog momka, način na koji se interpretirao njegov crveni karton nije u redu. Dogodi se kad želiš s puno energije ući da napraviš nepromišljenu stvar, ali moglo je to proći i bez kartona. On radi jako dobro, opcija je više, i nadam se da će energiju i kvalitetu ispoljiti u pravom smislu.

Hoćete li se taktički se prilagođavati Dinamu ili ćete ih pokušati iznenaditi?

- Za svaku utakmicu imamo plan, tako i za ovu. Mi znamo kako Dinamo igra, znamo što nas čeka, najvažnije je da mi osmislimo našu igru, našu postavu...

Kako vidite stanje momčadi prije derbija?

- Momčad je stabilna, mladi smo, ali smo stabilni i moramo podržati te mlade igrače. Vidim nevjerojatno zalaganje, volju, energiju, sad to samo treba pretočiti na teren. Vidim reakcije nakon utakmice, komentare u svlačionici, oni zdravo i pametno razmišljaju, ništa ih ne ponese, niti ne deprimira.

Trener Osijeka je kazao da je zaustavljanjem Caktaša obavio više od pola posla. Kako ćete mu otvoriti prostor sutra i ima li naznaka da tražite zamjenu za njega?

- Mijo je igrač koji profitira od suigrača, on koristi prostor i ulazi u prilike. Mi nemamo potrebu tražiti igrača njegovog profila, on je za nas od velike važnosti.

Biste li bili zadovoljni remijem?

- U utakmici ne možete ići na neriješeno, nego na pobjedu. Ići ćemo na pobjedu kao i uvijek do sada...

Hoćete li čestitati Dinamu na plasmanu u Ligu prvaka?

- Nenad je odradio jako dobar posao i s te strane mu čestitam. Mi želimo da fokus bude na našem nacionalnom prvenstvu, zato očekujem napaljeni Dinamo.

Dinamo je plasmanom u LP donio jako puno novca svim prvoligašima. Kako to komentirate?

- Mi se veselimo tome.

Vidite li svoju priliku u tome da se Dinamo psihički i fizički potrošio?

- S obzirom na broj igrača, nama je jedina situacija da ne znamo s kim će odigrati, mislim da će igrati bolja momčad nego što je bila u dosadašnjim utakmicama HNL-a.

Koliko vam loš travnjak otežava rad i kome će odgovarati zu derbiju?

- To je jako čudna situacija za nas, za ovo vrijeme u godini, da su tereni takvi kakvi jesu. Moramo improvizirati, snalazimo se, ali teren je takav kakav je, kako za nas, tako i za protivnika. Bez obzira na to nadamo se dobroj utakmici.

Kakva je vaša poruka navijačima?

- I u dobru i u zlu budite uz nas. Bez obzira kako se odvijala situacija na terenu, neka stoje iza momčadi, mi uvijek dajemo sve od sebe, nismo se predavali ni nakon lošeg rezultata, ni s igračem manje, i to je bilo vidljivo. Nekad nemate sreće, mi je moramo kroz rad, kroz mentalitet i temperament okrenuti na našu stranu. Zajedno možemo puno toga napraviti.