Imane Khelif najavila obranu olimpijskog zlata: Protiv mene uvode zakone, samo nastavite!

Alžirska boksačica Imane Khelif, čija je zlatna medalja na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. izazvala globalnu kontroverzu, odlučno je najavila planove za obranu titule u Los Angelesu 2028. godine. Unatoč novim pravilima o testiranju spola i potencijalnoj zabrani transrodnih sportašica od strane Međunarodnog olimpijskog odbora, Khelif poručuje da je njezina odlučnost neslomljiva i da "priprema mnoga iznenađenja".

Njezin trijumf u Parizu postao je jedna od najspornijih sportskih priča godine. Nakon što je diskvalificirana sa Svjetskog prvenstva 2023. zbog navodnog pada na testu rodne podobnosti koji je provela sada diskreditirana Međunarodna boksačka asocijacija (IBA), MOO joj je dopustio nastup na Igrama.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Odluka je izazvala lavinu kritika, a u raspravu su se uključile i javne ličnosti poput J.K. Rowling, Elona Muska te američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kontroverza je eskalirala nakon što je Trump, tada još u predsjedničkoj kampanji, lažno ustvrdio da je Khelif transrodna osoba. U nedavnom intervjuu, alžirska boksačica odlučno je odgovorila na te tvrdnje, potvrđujući svoju namjeru da se natječe u Americi.

- Dat ću vam izravan odgovor, američki predsjednik donio je odluku vezanu uz politiku prema transrodnim osobama u Americi. Ja nisam transrodna. To me se ne tiče i ne plaši me", izjavila je Khelif, prekidajući pitanje o svojim snovima riječima...

- Druga zlatna medalja, naravno. U SAD-u, u Los Angelesu.

Khelif, koja je rođena i cijeli život živjela kao žena, ističe da su kampanje protiv nje započele tek kad je počela nizati uspjehe.

- Vidim sebe kao djevojku, kao i svaku drugu. Rođena sam kao djevojka, odgajana kao djevojka i cijeli život sam provela kao jedna. Istina je izašla na vidjelo na Olimpijskim igrama u Parizu - dodala je, otkrivši da je medijska hajka duboko mentalno utjecala na nju i njezinu obitelj.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Dok Khelif najavljuje sportski pohod na novo zlato, izvan ringa vodi jednako važnu bitku. Nova krovna boksačka organizacija, World Boxing, koja će voditi natjecanje u Los Angelesu 2028., najavila je da je u "naprednoj fazi" razvoja nove politike o rodnoj podobnosti koja će uključivati obavezno testiranje spola. Očekuje se da će nova pravila biti objavljena u narednim tjednima.

Khelif, koja se nije natjecala otkako su uvedeni testovi, svoj je slučaj predala Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u pokušaju da osigura pravo natjecanja bez podvrgavanja testiranju.

- Ovaj zakon koji je izdala Međunarodna boksačka asocijacija bio je specifično za Imane Khelif, a ne za sportaše. Izdali su ga nakon Olimpijskih igara u Parizu. Danas se borim unutar i izvan ringa, ali zakon je iznad sveg - poručila je.

Foto: Ik Aldama

Dodatnu neizvjesnost unosi i rasprava unutar MOO-a o uvođenju potpune zabrane natjecanja za transrodne žene u svim sportovima, što bi moglo utjecati i na budućnost sportašica s razlikama u spolnom razvoju (DSD). Trenutno nije javno poznato pripada li Khelif toj kategoriji.

Unatoč pravnoj neizvjesnosti i kontinuiranim napadima, Imane Khelif zrači samopouzdanjem. Podrška koju je dobila u rodnom Alžiru i od navijača u Parizu, gdje su njezino ime skandirale pune tribine, dala joj je dodatnu snagu. Njezina pobjeda pretvorila se u simbol nacionalnog ponosa, a ona sama postala je heroina koja je, kako kažu njezini sunarodnjaci, "klevete pretvorila u gorivo".

- I dalje sam odlučna osvojiti još jednu olimpijsku medalju. Radim na mnogim iznenađenjima koja još nisam objavila - izjavila je.

Svojim kritičarima poručuje...

- San se nastavlja, rad se nastavlja, a što se tiče kampanja i ljudi koji kritiziraju, poručujem im da samo nastavite, jer ja se razvijam - zaključila je.