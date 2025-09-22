TKO JE OUSMANE DEMBELE? Momak rođen u Francuskoj, oca Malijca i majke mauritansko-senegalskog porijekla isticao se još u djetinjstvu ispred zgrade. Bio je ogroman Barcelonin promašaj, danas je Zlatna lopta
Imao je 'noge poput čačkalica', ovisio o videoigrama i 14 puta ozlijedio mišić. A onda prelomio
Ousmane Dembélé, francuski nogometaš čiju su karijeru obilježili talent, česte ozljede i disciplinski problemi, osvojio je Zlatnu loptu za prošlu sezonu. Ovim postignućem potvrdio je predviđanja onih koji su ga smatrali jednim od najtalentiranijih igrača svoje generacije.
Skromni počeci u Normandiji
Masour Ousmane Dembélé rođen je 15. svibnja 1997. u Vernonu, gradiću u Normandiji. Njegova majka potječe iz Mauritanije i Senegala, a otac iz Malija. Obitelj se preselila u Francusku u potrazi za boljim životom. Odrastao je u La Madeleineu, siromašnoj četvrti obližnjeg Évreuxa, gdje je nogomet bio važan dio odrastanja.
- Ousmane je uvijek imao loptu sa sobom. Imao je dar. Već tada je mogao pucati s obje noge, a dribling mu je bio instinktivan - prisjeća se njegov prijatelj iz djetinjstva Moustapha Diatta.
Kada nije bilo prijatelja za igru, mladi Ousmane bi neumorno vježbao sam. Satima bi udarao loptu o zid zgrade, usavršavajući prijem i udarac, neovisno o kiši ili vjetru. Njegov prvi trener u lokalnom klubu Évreuxu Gregory Badoche ostao je zapanjen:
- Isticao se miljama. Bilo je to gotovo paranormalno: kvaliteta njegovih driblinga, lude promjene ritma. Bio je sićušan, nogu poput čačkalica, ali njegova sposobnost driblanja bila je nevjerojatna.
Bljesak u Rennesu i eksplozija u Dortmundu
S 13 godina pridružio se akademiji Rennesa, kluba poznatog po razvoju mladih talenata. Nakon što je iskazao nestrpljenje zbog sporog napredovanja, u sezoni 2015/16. konačno je dobio priliku u prvoj momčadi. Sa samo 18 godina, privukao je pažnju javnosti, postigavši 12 golova u 26 nastupa u Ligue 1, uključujući i hat-trick protiv Nantesa. Njegova nevjerojatna sposobnost korištenja obje noge zbunjivala je protivnike i novinare, a u jednom intervjuu ni sam nije bio siguran koja mu je noga jača. Proglašen je najboljim mladim igračem lige.
Njegov talent nije promaknuo europskim velikanima. U ljeto 2016. Borussia Dortmund ga je dovela za 15 milijuna eura. Pod vodstvom Thomasa Tuchela, Dembélé je dobio potpunu slobodu u igri. U tandemu s Pierre-Emerickom Aubameyangom i Marcom Reusom bio je vrlo učinkovit protiv obrana u Bundesligi. Sezonu je završio s 10 golova i 21 asistencijom u svim natjecanjima, osvojivši njemački kup, pri čemu je zabio gol u finalu. Njegovim nastupima postalo je jasno da se radi o igraču velikog potencijala.
Godine iskušenja u Barceloni
U ljeto 2017., nakon odlaska Neymara u PSG, Barcelona je u Dembéléu vidjela idealnu zamjenu. Platili su za njega 105 milijuna eura, uz dodatnih 40 milijuna u bonusima, čime je postao drugi najskuplji igrač u povijesti. Međutim, njegov boravak u klubu obilježili su problemi s ozljedama.
Već u prvom ligaškom startu doživio je tešku ozljedu tetive koja ga je udaljila s terena na četiri mjeseca. Bio je to početak razdoblja u kojem je pretrpio brojne ozljede. U Barceloni je pretrpio čak 14 različitih mišićnih ozljeda, zbog kojih je propustio 119 utakmica i proveo ukupno 784 dana izvan pogona.
Osim fizičkih problema, pratile su ga i kontroverze izvan terena. Optuživali su ga za neprofesionalizam, loše prehrambene navike, ovisnost o videoigrama i kronična kašnjenja na treninge, zbog čega je postao najkažnjavaniji igrač u klubu. Izoliran i sramežljiv, teško se prilagođavao na život pod golemim pritiskom Camp Noua. Iako je s klubom osvojio tri naslova La Lige i dva Kupa kralja, njegov učinak nije bio u skladu s visokim očekivanjima.
Prekretnica i uspjeh u Parizu
Ključna promjena dogodila se izvan terena. U prosincu 2021. oženio se djevojkom Rimom, a u rujnu 2022. dobili su kći. Očinstvo i obiteljski život poklopili su se s promjenom u njegovom pristupu.
- U suštini, odrastao je - kažu ljudi bliski njemu.
Počeo je ozbiljnije shvaćati karijeru. Angažirao je osobnog kuhara, fizioterapeuta i kondicijskog trenera, posvetivši se više brizi o svom tijelu i zdravlju. Ta transformacija poklopila se s povratkom u domovinu. U ljeto 2023. PSG ga je doveo za 50,4 milijuna eura.
Nakon prve sezone prilagodbe, u kojoj je bio u sjeni Kyliana Mbappéa, njegov odlazak u Real Madrid u ljeto 2024. otvorio je Dembéléu prostor da postane jedan od ključnih igrača. Trener Luis Enrique dao mu je novu ulogu, lažne devetke, i poručio mu da bude sebičniji i da se fokusira na golove.
Učinak je bio vidljiv. U sezoni 2024/25., Dembélé je odigrao najuspješniju sezonu u karijeri. Zabio je 33 gola i dodao 15 asistencija u 49 utakmica, predvodeći PSG do osvajanja Ligue 1, Coupe de France i, po prvi put u povijesti kluba, Lige prvaka. Proglašen je najboljim igračem i strijelcem francuske lige te najboljim igračem Lige prvaka.
Vrhunac sezone dogodio se kad je u Parizu primio Zlatnu loptu. Zahvalio je obitelji, suigračima i treneru Luisu Enriqueu, kojeg je nazvao "drugim ocem".
- Ovo je individualna nagrada, ali svi dijelimo ovaj uspjeh kao tim - izjavio je Dembélé.
Svjetski prvak s Francuskom
Paralelno s klupskim uspjesima i problemima, Dembélé je bio i važan član francuske reprezentacije. Bio je dio reprezentacije koja je 2018. u Rusiji pobjedom nad Hrvatskom osvojila naslov svjetskog prvaka. Četiri godine kasnije, u Katru, bio je starter u finalu u kojem je Francuska nakon dramatične utakmice poražena od Argentine. Njegova sposobnost da jednim potezom promijeni tijek utakmice činila ga je važnim igračem za izbornika Didiera Deschampsa.
Karijera Ousmanea Dembéléa pokazuje kako su disciplina i zrelost važni faktori za ostvarenje punog potencijala. Njegov put od Évreuxa do Pariza bio je obilježen usponima i padovima, a osvajanje Zlatne lopte predstavlja potvrdu kvalitete koju su mu mnogi stručnjaci pripisivali tijekom godina. Time je potvrdio i riječi Xavija, koji ga je jednom nazvao "jednim od najboljih na svijetu". Sad je doista i najbolji.
