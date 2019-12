'Imao sam moždani, mislio sam da je kraj, a klub je sve tajio!'

Iako nogometaši žive zdravim načinom života, imaju treninge svaki dan i uz sebe razne stručnjake i nutricioniste, srčani udari i moždani udari postali su sve učestaliji kod profesionalnih nogometaša.

Antonio Puertas, Marc Vivien-Foe i Alen Pamić neki su od nogometaša koji su preminuli od posljedica, a posljednjih godina je ta lista nažalost sve duža i duža. Nogometaš Red Bull Salzburga Patrick Farkas je samo čudom preživio.

On je imao moždani udar za vrijeme treninga svoje momčadi 21. listopada, no ono što bode u oči je to što je klub sve zatajio. Dobio je moždani još u listopadu, a ništa se nije znalo sve do danas dok sam igrač osobno nije sve otkrio.

FC Salzburg defender Patrick Farkas has revealed he suffered a stroke in the build-up to their Champions league match against Napoli in October. https://t.co/7AbA9YtZOc — Football News (@footballne24) December 23, 2019

- Nemam što kriti i svi bi trebali znati da sam imao moždani udar. Bio sam zatvorenik u vlastitom tijelu. Htio sam se micati, ali nisam mogao. Razmislio sam o tome što se događa i nakratko sam pomislio da je to kraj - rekao je branič (27).

Austrijanac je izvan terena skoro tri mjeseca, a nedavno je počeo s treninzima.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

I dalje je nejasno zašto Salzburg nije uputio javnost o njegovom zdravstvenom stanju, pogotovo u ovo vrijeme kada su srčani i moždani udari postali sve veća opasnost za sportaše.

Opasnost je prošla, Farkas se nada kako će uskoro konkurirati i za utakmice. Dobra vijest je ta što neće morati na operaciju srca, ali zato mu je potrebna česta transfuzija krvi.

- Želim ovo ostaviti iza sebe. Ali i zato što unatoč dugogodišnjem internetskom istraživanju nisam mogao naći drugog profesionalnog sportaša sa sličnom sudbinom. Ako postoji netko tko je doživio ovo što i ja, može me kontaktirati. Želim ojačati druge ljude i pokazati da se svojom snagom mogu izvući iz svega - zaključio je nogometaš Salzburga.