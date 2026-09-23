Obavijesti

Galerija

Komentari 7
POGLEDAJTE DIZAJN

INDIJSKI MAKSIMIR Futuristički nogometni hram i lebdeći krov. Je li ovo opcija za novi stadion?

Indijci su za Maksimir nacrtali stadion s lebdećim krovom i zelenim okolišem: arena koja se stapa s parkom i izgleda kao futuristički hit
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
INDIJSKI MAKSIMIR Futuristički nogometni hram i lebdeći krov. Je li ovo opcija za novi stadion?
Kako bi mogao izgledati novi Maksimir? Koncept indijskog studija Tash Architects donosi viziju stadiona koji želi biti prostor u kojem se isprepliću sport, javni sadržaji i priroda. | Foto: Tash Architects
1/25
Kako bi mogao izgledati novi Maksimir? Koncept indijskog studija Tash Architects donosi viziju stadiona koji želi biti prostor u kojem se isprepliću sport, javni sadržaji i priroda. | Foto: Tash Architects
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026