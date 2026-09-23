INDIJSKI MAKSIMIR Futuristički nogometni hram i lebdeći krov. Je li ovo opcija za novi stadion?

Indijci su za Maksimir nacrtali stadion s lebdećim krovom i zelenim okolišem: arena koja se stapa s parkom i izgleda kao futuristički hit
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Kako bi mogao izgledati novi Maksimir? Koncept indijskog studija Tash Architects donosi viziju stadiona koji želi biti prostor u kojem se isprepliću sport, javni sadržaji i priroda.
| Foto: Tash Architects
Kako bi mogao izgledati novi Maksimir? Koncept indijskog studija Tash Architects donosi viziju stadiona koji želi biti prostor u kojem se isprepliću sport, javni sadržaji i priroda. |
Foto: Tash Architects
Kako bi mogao izgledati novi Maksimir? Koncept indijskog studija Tash Architects donosi viziju stadiona koji želi biti prostor u kojem se isprepliću sport, javni sadržaji i priroda.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Projekt pod nazivom Maksimir Stadium - A Floating Canopy for Zagreb počiva na prepoznatljivoj arhitektonskoj ideji: lagani, valoviti krov koji lebdi iznad djelomično ukopane stadionske zdjele. Takav pristup daje građevini snažan vizualni identitet, istodobno nastojeći smanjiti njezin utjecaj na okolni prostor.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Umjesto monumentalne građevine koja dominira prostorom, autori predlažu djelomično ukopanu konstrukciju, čime se nastoji smanjiti vidljiva masa stadiona i omogućiti skladniji prijelaz prema zelenilu.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
I službeni natječaj za novi stadion naglašava potrebu za usklađivanjem budućeg kompleksa s krajobrazom i ekološkom baštinom susjednog Parka Maksimir.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Prema prikazu konstrukcijskog koncepta, krov se oslanja na sustav čeličnih nosača, dok se njegova ovojnica sastoji od ETFE-a i metalnih panela.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Autori u prikazima naglašavaju nekoliko ciljeva: smanjenje vizualne mase stadiona; povezivanje javnih prostora s parkom; odvajanje pješačkih, servisnih i drugih tokova kretanja; stvaranje prostora koji može funkcionirati i izvan dana utakmica.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Uz glavnu nogometnu arenu vidljivi su dodatni sportski tereni, zelene površine i prometne veze. Konceptualna ideja jest da se područje Maksimira razvija kao integrirani sportski prostor, s mogućnošću korištenja za profesionalni sport, rekreaciju i javne aktivnosti.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Ovakva širina pristupa podudara se s ciljem službenog zagrebačkog natječaja, koji obuhvaća novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice te nastoji oblikovati širi "Grad sporta".
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Na prezentacijskim pločama Tash Architects navodi nekoliko strategija održivosti: prikupljanje kišnice, fotonaponske panele, zelene krovove i očuvanje krajobraznih vrijednosti.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Takve mjere u konceptu imaju dvostruku ulogu. S jedne strane, odnose se na smanjenje potrošnje resursa i odgovornije upravljanje stadionom. S druge strane, nastoje povezati veliku sportsku građevinu s prirodnim karakterom lokacije.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
U prikazanim projektnim podacima navedeni su kapacitet gledatelja od približno 20.000 mjesta, nogometno igralište dimenzija 400 metara u prikazu natjecateljske staze te dodatni sportski i rekreacijski sadržaji. Službeni natječaj za novi stadion Maksimir predviđa kapacitet od 35.000 mjesta, uz razvoj modernog nogometnog kompleksa.
| Foto: Tash Architects
Foto Tash Architects
Njegov najprepoznatljiviji element jest lebdeći krov, dok ukopana tribinska zdjela i zeleni okoliš nastoje stadion učiniti manje nametljivim dijelom grada. To je arhitektonska vizija koja Maksimir promatra kao mjesto susreta sporta i prirode.
| Foto: Tash Architects
Hoće li se neka od tih ideja pojaviti u konačnom rješenju novog stadiona, ovisit će o rezultatima službenog arhitektonskog natječaja, koji se uskoro očekuje, i daljnjem razvoju projekta. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Tash Architects