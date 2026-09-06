Infantino jasan oko kandidature za još jedan mandat na čelu Fife: 'Ništa se nije promijenilo'

Predsjednik Gianni Infantino nakon brojnih kontroverza oko Svjetskog prvenstva ne odustaje od ponovne kandidature na izborima na čelu svjetske nogometne organizacije.

- Predsjednik FIFA-e u travnju je objavio da će se kandidirati za reizbor 2027. godine. Naravno, ništa se nije promijenilo. Gospodin Infantino kandidirat će se za reizbor - prenosi Sky Sports.

Infantino se trenutačno nalazi u Poljskoj gdje prisustvuje otvorenju Svjetskog prvenstva za nogometašice do 20 godina u Katowicama. Inače, izbori se održavaju u ožujku sljedeće godine, a ovo je prvi puta da je službeno potvrdio kandidaturu nakon svih kontroverza nakon Mundijala.

Foto: Kacper Pempel

U središtu problema našao se njegov plan kojim je Fifa dio komercijalnih prava povezanih sa svojim natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo, namjeravala otvoriti privatnim investitorima.

Projekt Fifa Forward Enterprise uključivao je prodaju oko 20 posto komercijalnih prava za približno 4,2 milijarde dolara, uz ukupnu procjenu poslovanja od oko 20 milijardi dolara. Plan je krajem srpnja povučen nakon velikog otpora iz nogometnog svijeta. Uefa je prijetila bojkotom natjecanja u organizaciji svjetske nogometne organizacije.

Inače, Infantino je na čelu Fife već dugih deset godina, od veljače 2016.

