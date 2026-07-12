Infantino: 'Nadam se da ćemo Trump i ja zajedno uručiti trofej'

Predsjednik Fife, Gianni Infantino, otkrio je da je zadovoljan dosadašnjim tijekom Mundijala i smatra da je proširenje na 48 momčadi bila ispravna odluka.

- Bio je to ogroman uspjeh. Svaka momčad igrala je na visokoj razini, devet od deset afričkih momčadi stiglo je do nokaut faze. Na prošlom Svjetskom prvenstvu bile su ih samo pet - rekao je Infantino u intervjuu.

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Dodao je i da će se proširenje na 64 momčadi 'definitivno ispitati i razmatrati u relevantnim odborima' nakon turnira.

Infantino je otkrio i da je gotovo svaki dan u kontaktu s Donaldom Trumpom.

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- Sretan je i stvarno uživa u turniru. Gleda sve utakmice na televiziji, jer zbog sigurnosnih i protokolarnih razloga još nije uživo posjetio stadione - poručio je.

Plan za finale je da dvojac zajedno uruče trofej pobjedniku.

- To je oduvijek bio plan i tako se oduvijek radilo, predsjednik zemlje domaćina finala uruči trofej s predsjednikom Fife. Nadam se da ćemo zajedno to učiniti - zaključio je Infantino.