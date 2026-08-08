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OGLASIO SE PREDSJEDNIK

Infantino nakon novih optužbi: Sve je neistina! Ovo je kleveta

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Infantino nakon novih optužbi: Sve je neistina! Ovo je kleveta
Foto: Luisa Gonzalez
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Infantino je pod novim udarom javnosti! Telegraph je otkrio šokantne isplate bivšoj Uefinoj zaposlenici s kojom je bio u vezi, a on sve ljutito negira i tvrdi da su optužbe čista kleveta

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Gianni Infantino našao se pod novim pritiskom nakon što je Daily Telegraph objavio da je Uefa isplatila šesteroznamenkasti iznos bivšoj zaposlenici s kojom je, prema navodima lista, tadašnji glavni tajnik Uefe navodno bio u ljubavnoj vezi. Infantino je u to vrijeme bio u braku i Uefa je potvrdila da je toj osobi isplaćen odlazni iznos, kao i da je njime pokriven trošak MBA studija na lokalnoj poslovnoj školi. Iz Uefe su poručili da su sve isplate bile u skladu s tadašnjim pravilima, koja su u međuvremenu postrožena i usklađena sa standardima koji se očekuju od moderne organizacije.

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Foto: Daniel Becerril

Infantino, koji je bio glavni tajnik Uefe od 2009. do 2016. godine, preko svog je glasnogovornika kategorički odbacio sve navode.

- Predsjednik Fife Gianni Infantino odlučno negira ove navode, koji su kategorički neistiniti. Svaka insinuacija o neprimjerenom ponašanju ili kršenju statuta i pravilnika je klevetnička, poručili su iz njegova ureda.

Dodali su da nijedan zaposlenik Uefe ili Fife nikada nije podnio pritužbu zbog Infantinova ponašanja te da nije bilo incidenta u kojem bi on bio uključen.

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Foto: Luisa Gonzalez

Novi navodi dolaze u trenutku kada se Infantino već suočava s ozbiljnim pritiskom zbog propalog plana o dovođenju privatnih ulagača u Fifina natjecanja, uključujući Svjetsko prvenstvo. Fifa je kroz projekt 'Fifa Forward Enterprise' planirala privući privatni kapital i prodati manjinske udjele u novoj komercijalnoj kompaniji koja bi upravljala komercijalnim pravima i operativnim dijelom velikih natjecanja. Projekt je izazvao snažne reakcije Uefe i drugih nogometnih saveza, a Infantino se zbog kontroverznog prijedloga ispričao zbog „pogrešaka”, no nije podnio ostavku.

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Foto: Dylan Martinez

Infantino je u Uefu stigao 2000. godine, a glavnim tajnikom postao je 2009. Na čelu Fife nalazi se od 2016. godine. Nakon propasti plana o privatnim ulaganjima europski savezi zaprijetili su bojkotom Fifinih natjecanja ako određeni uvjeti ne budu ispunjeni. S druge strane, podršku Infantinu i dalje daju Conmebol i Afrička nogometna konfederacija (CAF), kao i nogometni savezi domaćina Svjetskog prvenstva Meksika te finalista Argentine.

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