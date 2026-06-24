Obavijesti

Sport

Komentari 3
LOME SE KOPLJA

Infantino planira da pauze tijekom poluvremena budu i na idućim SP-ovima: Sviđaju mi se!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Infantino planira da pauze tijekom poluvremena budu i na idućim SP-ovima: Sviđaju mi se!
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Popularno nazvana stanka za hidrataciju nogometaša koristi se na sredini oba poluvremena i traje po tri minute

Admiral

Gianni Infantino, 56-godišnji predsjednik Međunarodne nogometne organizacije, najavio je da će Fifa nalizirati i razmatrati da se novina prekida tijekom poluvremena utakmica nastavi prakticirati i na idućim svjetskim prvenstvima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Euforija u Zagrebu nakon pobjede VIDEO
Euforija u Zagrebu nakon pobjede | Video: Luka Safundžić/24sata

- Na osnovu ovog iskustva moći ćemo donijeti odluku za budućnost. Osobno mi se sviđaju te stanke. Dobrodošle su za igrače, a ujedno zabavne za navijače - rekao je predsjednik Fife.

NAKON POBJEDE Navijači Hrvatske: 'Baturina je svjetska klasa', 'Provukli smo se', 'Ma samo se zagrijavamo...'
Navijači Hrvatske: 'Baturina je svjetska klasa', 'Provukli smo se', 'Ma samo se zagrijavamo...'

Popularno nazvana stanka za hidrataciju nogometaša koristi se na sredini oba poluvremena i traje po tri minute. Zasad je veći dio onih koji su protivnici takve ideje zbog rušenja ritma utakmice, ali i prikrivenog načina da se u tijek nogometnog susreta uguraju reklame.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

- Je li nužno loše da su igrači dobili nekoliko minuta da se odmore, obnove snagu i na teren vrate u punoj brzini? Mislim da nije. Je li nužno loše da treneri dobiju novu mogućnost da promijene neke postavke ili isprave pogreške? Također mislim da nije. Uostalom, mislim i da su te stanke uvjetovale da se ovo Svjetsko prvenstvo igra u najjačem intenzitetu u povijesti - izjavio je Infantino.

Na početku prvenstva to se nije događalo, ali posljednjih dana na startu svake stanke za hidrataciju navijači daju svoj sud, a to su zvižduci. Treneri i igrači su također naveli da u nekim susretima, gdje su vremenski uvjeti bili ugodni, nije bilo nikakve potrebe za stankom.

SAMO RIJEČI POHVALE Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su
Legendarni Henry nahvalio Hrvatsku: Što su sve napravili u povijesti nogometa, odlični su

- Ne možemo negdje nuditi stanku, a negdje ne, bez obzira na vremenske uvjete. Jer nema smisla da neki trener ima priliku utjecati na tijek utakmice gdje je vruće, a tamo gdje je hladnije ne dobije mogućnost razgovarati sa svojim igračima - dodao je Infantino.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026