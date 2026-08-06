Pala odluka o budućnosti šefa Fife. Infantino zauzvrat nudio domaćinstvo finala Mundijala?!

Gianni Infantino ispričao se za "pogreške" koje je napravio u vezi s kontroverznim planovima prodaje udjela u natjecanjima privatnim investitorima. Unatoč tome, ostaje na čelu Fife nakon što je dobio podršku vodećih ljudi organizacije na sastanku u Maroku.

Infantino je u srijedu sazvao članove uprave u Fifin ured u Rabatu kao odgovor na sve jače kritike njegovih propalih prijedloga. Prije sastanka The Times je pisao da Gianni Infantino usred interne krize u Fife nudi finale Svjetskog prvenstva 2030. godine Maroku. Njegov ključni potez navodno je dogovor s Afričkom nogometnom konfederacijom (CAF). Prema tom paktu, u zamjenu za glasove 54 nacionalna saveza, finale Svjetskog prvenstva 2030. igralo bi se u Casablanci.

Foto: Lee Smith

Nakon četiri sata sastanaka u Rabatu krovna nogometna organizacija objavila je izjavu. Istovremeno, kritike su stizale iz Uefe, ali i iz same Fife. Europska nogometna federacija je tijekom vikenda poručila da je izgubila povjerenje u Infantina, a njegov prijedlog "FIFA Forward Enterprise" (FFE) ocijenila je kao "prljav i netransparentan dogovor sklopljen iza zatvorenih vrata". Čak je i Fifin glavni tajnik Mattias Grafstrom u internom dopisu osoblju situaciju opisao kao "tužan niz događaja vrijedan prijekora".

Unatoč unutarnjim i vanjskim pritiscima, u službenoj izjavi nakon sastanka, Grafstrom i uprava ponovno su potvrdili punu podršku Infantinu kao predsjedniku. Infantino i Grafstrom zatim su poslali potpisano pismo potpredsjednicima Fife, vijeću i 211 članica, u koje je BBC dobio uvid. U pismu se iskreno ispričavaju zbog svojih pogrešaka i obećavaju da se one neće ponoviti.

Podsjetimo, Infantino je svim savezima ponudio 40 milijuna dolara ako podrže prijedlog o privatnim ulaganjima u turnire, uključujući Svjetsko prvenstvo za muškarce i žene. Fifa je priopćila da su na sastanku priznate pogreške vezane uz FFE te da "nije bilo namjere" da se vijeće Fife i savezi osjećaju isključenima.

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- Priznajemo da su pogreške napravljene i nakon što je prijedlog procurio u medije. Više nećemo tolerirati nikakve napade na svoj integritet. Poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi zaštitili svoje ime i ugled - ističu iz Fife.

Podrška Fifinih čelnika stigla je usprkos novim oštrim kritikama. Bivši nogometaš Luis Figo pozvao ga je na hitnu ostavku.

- Infantino je ponizio funkciju koju je obećao uzdići. Prekasno je da spasi svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da spasi nogomet - poručio je Figo.

Unatoč svemu, čini se da 56-godišnji Infantino planira borbu za četvrti mandat. Protukandidati imaju rok do 18. studenoga za prijavu, a izbori će se održati na Kongresu Fife u Maroku u ožujku 2027. godine. Za pobjedu je potrebno 106 od 211 glasova.