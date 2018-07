Infantino: Tko bi očekivao da će Hrvatska ući u finale SP-a

Hrvatska je u finalu, tko bi to očekivao. Hrvatska je mala zemlja, bogata u nogometnoj kulturi i povijesti, ali tko bi to očekivao, kazao je predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino na novinarskoj konferenciji u Moskvi.

- Ispred nas je vrhunac prvenstva. Očekuje nas jedinstveno finale, prije 20 godina su Francuska i Hrvatska igrale u polufinalu, a sada će igrati u finalu. To dokazuje da se kvaliteta izjednačuje. Hrvatska je ušla u finale, Belgija u polufinale. Ne postoje male i velike reprezentacije, samo kvaliteta - naglasio je prvi čovjek krovne nogometne organizacije.

Infantino se osvrnuo na tvrdnju kako europske reprezentacije dominiraju svjetskim prvenstvom i kako će četvrti put uzastopce svjetski prvak biti sa 'Starog kontinenta'.

- Koliko je bilo ravnoteže u prošlosti, to je i isto pitanje. U finalu ćemo gledati jednu reprezentaciju koja je bila svjetski prvak i jednu koja nije bila. Hrvatska nije globalno moćna u nogometu, ali je u finalu. Sve se svodi na rad. Ovo SP je pokazalo dominaciju europskih ekipa, ali i odlične igre drugih reprezentacija.

Pohvalio je Rusiju naglasivši kako je ovo u svim segmentima najbolje svjetsko prvenstvo.

- Ovo je do sada najbolje svjetsko prvenstvo. Organizacija je bila vrhunska, stadioni, osiguranje, transport, cijela operativa. Sve je bilo bez presedana - kazao je Infantino dodavši - Stadioni su bili 98 posto ispunjeni. Više od milijun navijača je posjetilo Rusiju, utakmice je diljem svijeta pratilo tri milijarde ljudi. Očekuje se da će finale gledati milijarda ljudi. Digitalni kanali su imali više od 11 milijardi pregleda sadržaja, VAR je bio uspješan, antidoping program je bio bez presedana. Imali smo rekordni broj testova, a niti jedan pozitivni nalaz. Gledali smo sjajne utakmice, s puno emocija, a samo je jedna završila bez golova.

Infantino je naglasio kako je ovo SP bilo posebno i zbog nogometa.

- Bilo je uspješno i zbog nogometa, nogomet priča priču, oni na terenu govore, a mi iza scene se pobrinemo da se sve glatko odvija. I zato je ovo SP uspješno. Uspjeli smo Fifu vratiti nogometu i nogomet vrati Fifi. Rusija se promijenila, postala je nogometna zemlja, nogomet je postao dio DNK ruskog naroda. Promijenila se i percepcija svijeta prema Rusiji. Milijun ljudi je posjetilo Rusiji i otkrilo lijepu i gostoljubivu zemlju. Puno predrasuda je pobijeno.

Naglasio je i kako su volonteri srce i osmijeh ovog prvenstva, pokazavši im svoju zahvalnost time što se pojavio odjeven u volontersku majicu.

Otkrio je kako će se iduće svjetsko prvenstvo u Kataru održati od 21. studenog do 18. prosinca 2022. godine.

- Lige su dobile informacije kada će se Svjetsko prvenstvo igrati kako bi mogle prilagoditi svoje kalendare natjecanja. Mislim da je to prava odluka, jer nije moguće igrati u lipnju i srpnju.

Osvrnuo se i na pitanje proširenja SP-a sa 32 na 48 reprezentacija od prvenstva 2026. godine.

- Analizirali smo to pitanje i jednoglasno odlučili da sa proširi sa 32 na 48 reprezentacija. U prošlosti smo imali 13, 16, 24 i sada 32 reprezentacije. Broj članica Fife raste, kvaliteta također. Imamo reprezentacije kao što su Italija, Niozozemska, Čile, Kamerun, SAD, Turska koje su kvalitetne, a ovaj se puta nisu plasirale. Vidjeli smo što se događa i na ovom prvenstvu. Hrvatska je u finalu, tko bi to očekivao. Hrvatska je mala zemlja, bogata u nogometnoj kulturi i povijesti, ali tko bi to očekivao. To dokazuje da je kvaliteta visoka i da je odluka o proširenju ispravna. Postoji kvaliteta i izvan 32 reprezentacije.

Postoji mogućnost da se i idući World Cup odigra sa 48 reprezentacija.

- Prerano je za nagađanja. Razgovarali s Katarcima i nastavit ćemo pregovore. Imamo otvorenu raspravu. Međutim, ako svi u tome uključeni pristanu možemo i proširiti format.

Infantino je naglasio kako se odluka o uvođenju VAR-a pokazala sjajnom.

- Zbog VAR-a vidjeli smo poštenije prvenstvo. Prihvaćen je i dobro funkcionira. Prije dvije godine smo krenuli testirati VAR. Bio sam skeptičan, ali ako ne testiramo nećemo znati odgovore. Rezultati su posve jasni i pozitivni. Nogomet je kontaktni sport i nije svaki kontakt prekršaj. S VAR-om smo postigli da sudac ima mogućnost provjeriti je li donio pravu odluku, ali i dalje postoji slobodno sudačko uvjerenje.

Iznio je i niz zanimljivih podataka. Bilo je više od 440 provjera, pri čemu 19 promjena, 16 ih je promijenjeno iz loše u ispravnu, a tri su ostale iste.

- VAR ne mijenja nogomet, već ga čini poštenijim, transparentnijim. Golovi iz zaleđa postaju prošlost, a na ovom prvenstvu nije pokazan niti jedan crveni karton. Možda i zbog VAR-a jer igrači sada znaju da je moguće promijeniti odluku - naglasio je.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.