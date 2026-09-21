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PREDSJEDNIK FIFE

Infantino tvrdi da je spreman za reforme u Fifi: 'Ako treba, vijeće može tražiti neovisnu reviziju!'

Piše HINA,
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Infantino tvrdi da je spreman za reforme u Fifi: 'Ako treba, vijeće može tražiti neovisnu reviziju!'
Foto: Dylan Martinez
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Najavio je i da će ponuditi prijedlog konzultacija s konfederacijama, kao i nacionalnim savezima, a sve u svrhu poboljšanja rada, odnosno, njegove transparentnosti

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Gianni Infantino, predsjednik Međunarodne nogometne organizacije (FIFA), izjavio je u ponedjeljak da je predložio vanjsku reviziju načina na koji organizacija donosi ključne odluke u radu.

- Zatražit ću od Vijeća da se izjasni želi li naložiti neovisnu vanjsku reviziju trenutačnog okvira upravljanja Fifom, kao i da preporuči moguća poboljšanja unutar organizacije - proslijedio je Infantino poruku samom Vijeću, ali i predsjednicima svih 211 nacionalnih saveza članica Fife.

Najavio je i da će ponuditi prijedlog konzultacija s konfederacijama, kao i nacionalnim savezima, a sve u svrhu poboljšanja rada, odnosno, njegove transparentnosti.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Dylan Martinez

Posljednjih se mjeseci Infantino suočio s brojnim napadima, a najoštrije kritike zaslužio je prijedlog prodaje privatnim investitorima 20-postotnog udjela u komercijalnim pravima Fife, uključujući i ona za Svjetsko prvenstvo. U međuvremenu se od tog nauma odustalo nakon najavljenog bojkota Europske i Azijske nogometne organizacije te CONCACAF-a.

- To nije bila odluka nego prijedlog koji, kao i svaki drugi mora proći odobrenje Vijeća i nacionalnih saveza članica. Tu ideju više nećemo razmatrati - dodao je Infantino uvjeren da može unaprijediti organizaciju kao i vratiti poljuljano povjerenje.

- Ostajem u potpunosti predan vođenju Fife i uvjeren sam u ono što zajedno možemo postići. Bitno je naglasiti da odnos prema bilo kojem savezu neće ovisiti o njegovom stavu na bilo kakav prijedlog ili temu - zaključio je Infantino.

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