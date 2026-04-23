Infantino: Veselim se vidjeti BiH opet na svjetskoj pozornici...

Predsjednik Fife Gianni Infantino oglasio se na društvenim mrežama i zaželio sreću nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

- Sretno Bosni i Hercegovini na Svjetskom prvenstvu 2026. Fantastično je vidjeti kako se Bosna i Hercegovina vraća na svjetsku scenu prvi put od Svjetskog prvenstva 2014. Nakon teško izborenih kvalifikacija, veselim se vidjeti vašu reprezentaciju i vaše nevjerojatne navijače kako ovog ljeta donose svoju jedinstvenu strast u Sjevernu Ameriku. Želim vama i cijeloj naciji turnir za pamćenje - napisao je čelni čovjek Fife ispod objave.

Podsjetimo, nogometaši Bosne i Hercegovine pobijedili su Italiju u Zenici nakon raspucavanja penala i plasirali se na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 12 godina. Zadnji put su na najvećoj svjetskoj pozornici nastupili u Brazilu 2014. baš kao i Italija, koja je nakon poraza u Zenici ostala bez trećeg uzastopnog plasmana na SP.

BiH će na SP-u u Americi, Kanadi i Meksiku igrati u skupini B zajedno s domaćinom Kanadom, Katrom i Švicarskom. Prvu utakmicu igraju protiv Kanade 12. lipnja, šest dana kasnije čeka ih dvoboj protiv Švicarske, a 24. lipnja protiv Katra.