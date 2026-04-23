Obavijesti

Sport

Komentari 7
ZAŽELIO IM SREĆU

Infantino: Veselim se vidjeti BiH opet na svjetskoj pozornici...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Benoit Tessier

Nakon teško izborenih kvalifikacija, veselim se vidjeti vašu reprezentaciju i vaše nevjerojatne navijače kako ovog ljeta donose svoju jedinstvenu strast u Sjevernu Ameriku - napisao je Gianni Infantino

Admiral

Predsjednik Fife Gianni Infantino oglasio se na društvenim mrežama i zaželio sreću nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. 

- Sretno Bosni i Hercegovini na Svjetskom prvenstvu 2026. Fantastično je vidjeti kako se Bosna i Hercegovina vraća na svjetsku scenu prvi put od Svjetskog prvenstva 2014. Nakon teško izborenih kvalifikacija, veselim se vidjeti vašu reprezentaciju i vaše nevjerojatne navijače kako ovog ljeta donose svoju jedinstvenu strast u Sjevernu Ameriku. Želim vama i cijeloj naciji turnir za pamćenje - napisao je čelni čovjek Fife ispod objave. 

Podsjetimo, nogometaši Bosne i Hercegovine pobijedili su Italiju u Zenici nakon raspucavanja penala i plasirali se na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 12 godina. Zadnji put su na najvećoj svjetskoj pozornici nastupili u Brazilu 2014. baš kao i Italija, koja je nakon poraza u Zenici ostala bez trećeg uzastopnog plasmana na SP. 

BiH će na SP-u u Americi, Kanadi i Meksiku igrati u skupini B zajedno s domaćinom Kanadom, Katrom i Švicarskom.  Prvu utakmicu igraju protiv Kanade 12. lipnja, šest dana kasnije čeka ih dvoboj protiv Švicarske, a 24. lipnja protiv Katra. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026