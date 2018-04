Iniesta u suzama objavio: Ovo je moja zadnja sezona u Barci!

Andres Iniesta (33) je sa suzama u očima službeno potvrdio kako su ovo njegove posljednje utakmice u dresu Barcelone. Veliki Iniesta je u Barci proveo duge 22 godine, a osvajao je sve što je mogao osvojiti. Kako na klupskom, tako i na reprezentativnom nivou.

Osam puta osvajao je naslov prvaka La lige, šest puta Kup kralja, sedam puta superkup, tri puta europski superkup, tri puta Svjetsko klupsko prvenstvo i četiri puta Ligu prvaka. Uz reprezentativne uspjehe - dva Europska prvenstva i jedno Svjetsko - to su ukupno 34 trofeja, više nego što ih ima bilo koji drugi Španjolac.

No, Don Andres odlučio je kako je ovo kraj njegovog nevjerojatnog puta. Svoje nogometne korake je započeo u Albaceteu, a ubrzo su veliki španjolski klubovi prepoznali njegov potencijal. Već nakon dvije godine provedene u Albaceteu, Iniesta odlazi u Barceloninu čuvenu La Masiju 1996. godine.

I tada je sve počelo. Odigrao je Iniesta za Barcelonu 670 utakmica u kojima je zabio 57 golova i podijelio 141 asistenciju, ali kako uvijek biva, svemu lijepo uvijek prebrzo dođe kraj, pa je tako došao kraj i Iniestinoj avanturi u Barceloni.

- Dobar dan svima! Sazvao sam ovu konferenciju kako bih obznanio svima da je ovo moja posljednja sezona u dresu Barcelone. Kada bih mogao birati kako ću završiti svoju avanturu u Barceloni, to bi bio ovaj način. Ovo je vrlo težak dan za mene. Čitav sam svoj život proveo u Barceloni. Živio sam ovdje 22 godine. Kao vođa ovog tima moram biti iskren prema sebi - rekao je Iniesta te nastavio:

- Moja priča u Barceloni se završava na kraju ove sezone. Fizički i na mentalnom nivou sam stigao do kraja puta. Ono što sam postao dugujem FC Barceloni i La Masiji. Razmišljao sam dugo o ovoj odluci, zajedno sa svojom obitelji. Na kraju smo svi donijeli odluku da je najbolje da napustim klub. Prije 22 godine, otac i majka su me doveli pred klupske prostorije i rekli mi da ću ovdje započeti svoju priču. Sada, na oproštaju, isti ljudi su ovdje sa mnom. Ovo je poseban trenutak. Ovo je jedan san. Osvojio sam veliki broj titula i proživio sam važne trenutke s klubom. Vrlo sam sretan što sam imao priliku igrati za Barcelonu. Ne mogu izdvojiti najljepši trenutak u Barceloni, jer ih ima previše. Kao trenutak koji mi je najviše ostao u pamćenju je debi za prvu momčad.

Jedini trofej koji mu fali u karijeri je onaj za najboljeg igrača, Zlatna lopta. Nedavno je i urednik France Footballa poslao pismo u kojem se direktno ispričao Iniesti zato što u svojim vitrinama nema taj trofej, ali velikom Iniesti ne smeta što mu taj trofej nedostaje.

- Ne smeta mi to što nisam osvojio Zlatnu loptu. Biti ovdje, zajedno s Messijem i Xavijem je čudesno. Moja percepcija nogometa i sreće ne zavisi od toga hoću li osvojiti Zlatnu loptu ili ne. Moju budućnost ćete saznati na kraju sezone, a sada ću vam samo reći da nikad neću igrati protiv Barcelone jer to ne bih mogao - zaključio je Iniesta.

BREAKING: Andrés Iniesta has officially announced he is leaving Barcelona at the end of the season. 😔 pic.twitter.com/XYhxwuRMmP

Odlazak Inieste svakako će promijeniti Barcelonu. Ernesto Valverde takvog igrača danas nema na tržištu, pa će Barcelona sljedeće sezone biti drugačija. Bez svoje legendarne 'osmice', bez jednog od najvećih miljenika svjetskog nogometa. Jednostavno: tko voli nogomet, voli i Iniestu. Bez obzira voljeli li Barcelonu ili ne, nogometne su klase uvijek na visokoj cijeni...

Don Andres je jedan od rijetkih igrača kojem su iskreno aplaudirali i navijači ljutih rivala. Tako je 34-godišnji veznjak zasluženi aplauz dobivao po cijeloj Španjolskoj, to su čak radili i navijači Espanyola i Reala. Posljednji aplauz navijača protivničke momčadi za velikog Iniestu vidjeli smo u njegovom posljednjem finalu. Onom protiv Seville na stadionu Atletica, Wanda Metropolitanu, kada je Barcelona suvereno slavila protiv Andalužana 5-0.

Luis Enrique: "Andrés Iniesta's like Harry Potter. One, two, three and whoosh ... He's past the player. It's like he has a magic wand." #UCL pic.twitter.com/wWnMTSSJqM