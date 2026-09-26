Insajder: Curry će ipak nastaviti u Warriorsima! Potpisat će novi ugovor vrijedan 102 mil. eura

Stephen Curry (38) i Golden State Warriors dogovorili su nastavak suradnje. Jedan od najvećih igrača u povijesti franšize potpisat će dvogodišnje produljenje ugovora vrijedno 101,8 milijuna eura, čime će ostati u jedinom NBA klubu za koji je dosad igrao sve do svoje 20. sezone u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, objavio je ESPN-ov Shams Charania.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Trump na finalu NBA lige, krcata dvorana mu je zviždala! | Video: 24sata/reuters

Novi ugovor uključuje i opciju igrača za sezonu 2028./29. Curry će u posljednjoj godini imati mogućnost sam odlučiti hoće li aktivirati tu opciju, vrijednu 52,8 milijuna eura. U sezoni 2027./28. zaradit će 48,9 milijuna eura, što je manje od 54,9 milijuna eura, koliko mu prema aktualnom ugovoru pripada sljedeće sezone.

Curry je imao mogućnost pričekati s odlukom ili potpisati maksimalno moguće produljenje. Bio je ovlašten za ugovor vrijedan do 120 milijuna eura kroz dvije godine, no na kraju je prihvatio nešto manji iznos. Takav dogovor Warriorsima bi prema projekcijama trebao otvoriti oko 8,8 milijuna eura dodatnog prostora pod gornjom granicom plaća idućeg ljeta.

Klub bi zbog toga mogao imati veću financijsku slobodu na tržištu slobodnih igrača ili prilikom razmjena. Warriorsi bi, prema ESPN-ovim projekcijama, sljedećeg ljeta mogli raspolagati s između 33,4 i 48,3 milijuna eura prostora, ovisno o potezima koje povuku s Brandinom Podziemskim i njegovim produljenjem. Jimmy Butler III i Draymond Green također ulaze u posljednju godinu svojih ugovora, dok je od 17,6 milijuna eura Kristapsa Porzingisa za sljedeću sezonu zajamčeno samo 2,6 milijuna eura.

Curry je gotovo mjesec dana razmatrao tri mogućnosti – potpisivanje maksimalnog ugovora, prihvaćanje nešto manjeg iznosa ili odgađanje odluke. Warriorsi su mu pritom predstavili nekoliko različitih scenarija, među kojima i onaj prema kojem bi smanjenjem vlastite plaće momčadi ostavio više prostora za slaganje konkurentne ekipe.

Foto: Robert Edwards

- U vrlo smo zanimljivoj situaciji. Sve različite okolnosti i solucije suradnje vezane su uz 'salary cap', odnosno hoću li potpisati maksimalni ugovor ili manji iznos, ili što god to bilo; prvenstveno želim biti u konkurentnoj momčadi. Želim imati priliku za određenu fleksibilnost jer je posljednjih godina, odnosno u bližoj prošlosti, nismo imali. Ova momčad trebala bi imati prostora za povlačenje potrebnih poteza ako se stvari poklope. To su uvijek stvari koje treba uzeti u obzir, rekao je i dodao:

- Meni su ključne stavke informacije i strpljenje. Ovo je vrlo jedinstvena situacija iz svih mogućih perspektiva, s obzirom na to gdje smo bili posljednje četiri godine, gdje se ja nalazim u karijeri, kako naša momčad izgleda ove godine i koliko očajnički želimo pobjeđivati. Pokušavam sve to uskladiti."