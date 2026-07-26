Insajder: Hezonja se definitivno vraća u NBA! Evo gdje će igrati

Mario Hezonja vraća se u NBA ligu! Hrvatski košarkaš dogovorio je jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, objavio je NBA insajder Shams Charania. Dubrovčanin će tako nakon šest godina ponovno zaigrati u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta i za to vrijeme zaraditi minimalnu cifru od 2,8 milijuna dolara (2,5 milijuna eura).

EuroLeague star Mario Hezonja has agreed to a one-year, $2.8 million deal to sign with the Cleveland Cavaliers, Michael Tellem of Excel Sports Management told ESPN. pic.twitter.com/CmZV8zZIuw — Shams Charania (@ShamsCharania) July 26, 2026

Hezonja je ovog ljeta odlučio napustiti Real Madrid i pokušati izboriti povratak u NBA, a interes za njega pokazali su i Cleveland Cavaliersi te Golden State Warriorsi. Hrvatski reprezentativac posljednjih je sezona bio jedan od najboljih igrača madridskog kluba, s kojim je osvojio brojne trofeje i izgradio status jednog od najvažnijih europskih krilnih igrača.

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Za Hezonju će ovo biti povratak u NBA nakon prethodnog razdoblja u kojem je nastupao za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse. U Europi je nakon odlaska iz SAD-a igrao za Panathinaikos, Unics Kazan i Real Madrid, gdje je ponovno pronašao svoju najbolju formu.

Cavaliersi su u Hezonji dobili iskusnog igrača koji može pokriti više pozicija, šutirati izvana i donijeti dodatnu čvrstinu u rotaciji. Za 31-godišnjeg Hrvata ovo je nova prilika da pokaže kako se nakon uspješnih godina u Europi ponovno može nametnuti na NBA parketima.