Obavijesti

Sport

Komentari 1
POVRATAK U AMERIKU

Insajder: Hezonja se definitivno vraća u NBA! Evo gdje će igrati

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Insajder: Hezonja se definitivno vraća u NBA! Evo gdje će igrati
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mario Hezonja vraća se u NBA i potpisat će za Cleveland Cavalierse! Dubrovčanin nakon šest godina opet ide među najbolje košarkaše svijeta, a ugovor će mu vrijediti 2,8 milijuna dolara

Admiral

Mario Hezonja vraća se u NBA ligu! Hrvatski košarkaš dogovorio je jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, objavio je NBA insajder Shams Charania. Dubrovčanin će tako nakon šest godina ponovno zaigrati u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta i za to vrijeme zaraditi minimalnu cifru od 2,8 milijuna dolara (2,5 milijuna eura).

Hezonja je ovog ljeta odlučio napustiti Real Madrid i pokušati izboriti povratak u NBA, a interes za njega pokazali su i Cleveland Cavaliersi te Golden State Warriorsi. Hrvatski reprezentativac posljednjih je sezona bio jedan od najboljih igrača madridskog kluba, s kojim je osvojio brojne trofeje i izgradio status jednog od najvažnijih europskih krilnih igrača.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za Hezonju će ovo biti povratak u NBA nakon prethodnog razdoblja u kojem je nastupao za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse. U Europi je nakon odlaska iz SAD-a igrao za Panathinaikos, Unics Kazan i Real Madrid, gdje je ponovno pronašao svoju najbolju formu.

Cavaliersi su u Hezonji dobili iskusnog igrača koji može pokriti više pozicija, šutirati izvana i donijeti dodatnu čvrstinu u rotaciji. Za 31-godišnjeg Hrvata ovo je nova prilika da pokaže kako se nakon uspješnih godina u Europi ponovno može nametnuti na NBA parketima.

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Bogati Saudijci spremni srušiti rekord za Diaza, Barcola želi transfer iz PSG-a
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bogati Saudijci spremni srušiti rekord za Diaza, Barcola želi transfer iz PSG-a

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu
FOTO: VATRENA ŠPANJOLKA

Mamila poglede na Rujevici pa navukla tangice i uživa u ljetu

Francuski veznjak Nais Djouahra ljetos je napustio Rijeku po isteku ugovora i otišao u Portugal bez odštete. S njim je i njegova djevojka Yasmina, zaljubljenica u životinje, putovanja i zdrav život
FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'
PORUKA KRITIČARIMA

FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'

Bivša supruga dvojice nogometaša i nekadašnja menadžerica uzburkala društvene mreže provokativnim objavama! Nakon glasina o nevjeri, bez okolišanja odgovorila je kritičarima, ali eksplozivnu poruku brzo je uklonila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026