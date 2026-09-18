Evo kad će Joshua i Fury u ring! Insajder je potvrdio sve detalje

Tyson Fury i Anthony Joshua mogli bi se napokon sastati u ringu, a kao mogući termin njihova dugo najavljivanog obračuna spominje se 11. prosinca. Prema navodima boksačkog novinara Dana Rafaela, priredba bi se trebala održati na stadionu Principality u Cardiffu, koji može ugostiti više od 80.000 gledatelja.

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Rafael tvrdi da pregovori još nisu zaključeni jer organizatori moraju riješiti preostale administrativne obveze i pribaviti potrebne dozvole. U opticaju su ranije bili i datumi 28. studenoga te 4. prosinca, dok je 28. studenoga donedavno slovio kao najizglednija opcija. Novinar je mogućnost održavanja dvoboja u Cardiffu prvi put istaknuo 10. rujna, a prema njegovim informacijama s promjenom lokacije trebao se složiti i Netflix.

NEWS: Per source with direct involvement, #JoshuaFury, if all is 100% buttoned up, will be on Dec. 11 in Cardiff. Still will take some time to wrap up the bureaucracy of getting permits in place. Nov. 28 and Dec. 4 were also dates part of the discussion. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) September 17, 2026

- Prema izvoru izravno uključenom u pregovore, ako sve bude u potpunosti dogovoreno, Joshua i Fury borit će se 11. prosinca u Cardiffu. Bit će potrebno još neko vrijeme za rješavanje birokracije i ishođenje potrebnih dozvola", napisao je Rafael.

Fury i Joshua godinama su među najprepoznatljivijim imenima britanskog boksa, a razgovori o njihovom međusobnom susretu u više su navrata dolazili u završnu fazu. Ipak, službena potvrda borbe još nije stigla. Principality Stadium pritom nudi kapacitet veći od 80.000 mjesta i pomični krov, što omogućuje organizaciju velikog događaja neovisno o vremenskim uvjetima.