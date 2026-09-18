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BOKSAČKI SPEKTAKL

Evo kad će Joshua i Fury u ring! Insajder je potvrdio sve detalje

Piše Ivan Kužela,
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Evo kad će Joshua i Fury u ring! Insajder je potvrdio sve detalje
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL
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Tyson Fury i Anthony Joshua napokon bi mogli u ring 11. prosinca u Cardiffu, ali dogovor još ovisi o birokraciji i papirologiji. Principality Stadium čeka spektakl za koji će biti prisutno više od 80.000 ljudi

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Tyson Fury i Anthony Joshua mogli bi se napokon sastati u ringu, a kao mogući termin njihova dugo najavljivanog obračuna spominje se 11. prosinca. Prema navodima boksačkog novinara Dana Rafaela, priredba bi se trebala održati na stadionu Principality u Cardiffu, koji može ugostiti više od 80.000 gledatelja.

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Rafael tvrdi da pregovori još nisu zaključeni jer organizatori moraju riješiti preostale administrativne obveze i pribaviti potrebne dozvole. U opticaju su ranije bili i datumi 28. studenoga te 4. prosinca, dok je 28. studenoga donedavno slovio kao najizglednija opcija. Novinar je mogućnost održavanja dvoboja u Cardiffu prvi put istaknuo 10. rujna, a prema njegovim informacijama s promjenom lokacije trebao se složiti i Netflix.

- Prema izvoru izravno uključenom u pregovore, ako sve bude u potpunosti dogovoreno, Joshua i Fury borit će se 11. prosinca u Cardiffu. Bit će potrebno još neko vrijeme za rješavanje birokracije i ishođenje potrebnih dozvola", napisao je Rafael.

Fury i Joshua godinama su među najprepoznatljivijim imenima britanskog boksa, a razgovori o njihovom međusobnom susretu u više su navrata dolazili u završnu fazu. Ipak, službena potvrda borbe još nije stigla. Principality Stadium pritom nudi kapacitet veći od 80.000 mjesta i pomični krov, što omogućuje organizaciju velikog događaja neovisno o vremenskim uvjetima.

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Komentari 2
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