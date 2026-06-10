Mladi hrvatski stoper i igrač druge ekipe Bayerna Ljubo Puljić napustit će Bavarsku i seli u Atalantu. Potpisat će četverogodišnji ugovor i Mario Pašalić će mu zasigurno biti od pomoći u što lakšoj prilagodbi na Italiju
Insajder: Mladi 'vatreni' će iz Bayerna u Italiju kod Pašalića
Mladi hrvatski reprezentativac i nogometaš Bayerna Ljubo Puljić (19) potpisat će za Atalantu, piše popularni insajder za transfere Fabrizio Romano. Stoper će ugovor s klubom iz Bergama potpisati na četiri godine s opcijom produljenja na dodatnu godinu.
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Puljić je stasao u nogometnim školama Cibalije i Osijeka, a u Bavarsku je otišao 2023. godine. Ondje je nastupao za kadete, juniore i drugu momčad Bayerna. Kroz mlade ekipe bavarskog diva odigrao je 73 utakmice, zabio pet golova i podijelio tri asistencije. Za mlađe uzraste Hrvatske nastupio je 30 puta i zabio četiri gola. Prema Transfermarktu vrijedi 100.000 eura, a ugovor s Bayernom ima do 2027. godine.
🚨⚫️🔵 Atalanta are closing in on deal to sign Ljubo Puljic from FC Bayern II. Four year contract agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
Croatian U19 centre back to join Atalanta also with +1 year option to extend included. 🇭🇷 pic.twitter.com/On6RMW1UWM
U Bergamu će se pridružiti Mariju Pašaliću (31), 'vatrenom' i legendi kluba sa sjevera Italije. On je u klubu od 2018. godine i moći će tinejdžeru olakšati adaptaciju na novu sredinu što je vrlo važno kod mladih nogometaša. Pašalić ugovor s Atalantom ima do 2028. godine.
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