Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVATI U BERGAMU

Insajder: Mladi 'vatreni' će iz Bayerna u Italiju kod Pašalića

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Insajder: Mladi 'vatreni' će iz Bayerna u Italiju kod Pašalića
Foto: IMAGO/Marc Marasescu/IMAGOSPORT

Mladi hrvatski stoper i igrač druge ekipe Bayerna Ljubo Puljić napustit će Bavarsku i seli u Atalantu. Potpisat će četverogodišnji ugovor i Mario Pašalić će mu zasigurno biti od pomoći u što lakšoj prilagodbi na Italiju

Admiral

Mladi hrvatski reprezentativac i nogometaš Bayerna Ljubo Puljić (19) potpisat će za Atalantu, piše popularni insajder za transfere Fabrizio Romano. Stoper će ugovor s klubom iz Bergama potpisati na četiri godine s opcijom produljenja na dodatnu godinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića 04:30
Zagreb: Izjava za medije igrača Duje Ćalete-Cara i Marija Pašalića | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Puljić je stasao u nogometnim školama Cibalije i Osijeka, a u Bavarsku je otišao 2023. godine. Ondje je nastupao za kadete, juniore i drugu momčad Bayerna. Kroz mlade ekipe bavarskog diva odigrao je 73 utakmice, zabio pet golova i podijelio tri asistencije. Za mlađe uzraste Hrvatske nastupio je 30 puta i zabio četiri gola. Prema Transfermarktu vrijedi 100.000 eura, a ugovor s Bayernom ima do 2027. godine.

U Bergamu će se pridružiti Mariju Pašaliću (31), 'vatrenom' i legendi kluba sa sjevera Italije. On je u klubu od 2018. godine i moći će tinejdžeru olakšati adaptaciju na novu sredinu što je vrlo važno kod mladih nogometaša. Pašalić ugovor s Atalantom ima do 2028. godine.

Medulin: Prijateljski U19 turnir između Hrvatske i Poljske
Medulin: Prijateljski U19 turnir između Hrvatske i Poljske | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Inter u Milano želi dovesti veznjaka Liverpoola
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Inter u Milano želi dovesti veznjaka Liverpoola

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza
SMANJILI SU CIJENU

FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza

Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026