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NAPADAČ 'MODRIH'

Insajder: Španjolski prvoligaš želi Belju, ali Boban ima uvjet...

Piše Luka Tunjić,
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Insajder: Španjolski prvoligaš želi Belju, ali Boban ima uvjet...
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Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Uspiju li Boban i Dinamo dobiti traženo, bila bi to jedna od najvećih prodaja u Dinamovoj povijesti. Za Belju se, prema istom izvoru, raspituju i Roma te Como

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Španjolski prvoligaš Real Betis bi Diona Drenu Belju (24) doveo već ove zime, ali Dinamo ga ne želi pustiti za manje od 25 milijuna eura. Tako barem tvrdi nogometni insajder Ekrem Konur, prema čijim je informacijama na Maksimir stigla ponuda španjolskog kluba vrijedna 20 milijuna eura.

No nije zapelo samo na cijeni. Dinamo je navodno spreman dogovoriti prodaju u siječnju, uz uvjet da Beljo ostane u Zagrebu do kraja sezone. Betisu takav rasplet ne odgovara jer napadača želi odmah, za nastavak prvenstva.

Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zvonimir Boban i suradnici, piše Konur, traže najmanje pet milijuna eura više od ponuđenog iznosa. Uspiju li dobiti traženo, bila bi to jedna od najvećih prodaja u Dinamovoj povijesti. Za Belju se, prema istom izvoru, raspituju i Roma te Como.

Dinamov napadač pozornost je privukao sa 16 golova u svim natjecanjima ove sezone. Dobrim igrama izborio je i povratak u hrvatsku reprezentaciju, a protiv Španjolske zabio je prvijenac za "vatrene”.

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Komentari 4
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