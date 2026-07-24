Inspekcija ispitivala Osijekovu predsjednicu čak šest sati. Evo kakva drakonska kazna prijeti

Osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu.

Piše to u članku 112. Zakona o sportu, no predsjednica NK Osijeka Alexandra Vegh ozbiljno pleše po rubu jer je istovremeno i predsjednica Udruge Škole nogometa, odvojene pravne osobe, ali hrvatske vlasti istražuju njenu upletenost u upravljačke strukture tvrtke V Agency koja se bavi, uz konzultantske, i transferima igrača. To je u Lijepoj Našoj zabranjeno. On je osnivačica i direktorica spomenute agencije.

U međuvremenu su objave o transferima nestale sa stranice spomenute agencije, pa tako i onaj Erika Nemetha u mađarskog drugoligaša Ajku. No inspekcija Ministarstva turizma i sporta provodi intenzivne izvide u klubu. Tako je, nakon prošlotjednog posjeta, još jednom bila na Opus Areni u četvrtak i s Vegh razgovarala čak šest sati, piše Index.

I dok bi za dvostruko vođenje kluba i škole nogometa mogla proći s blažom kaznom, za uključenost u transfere igrača hrvatski Zakon o sportu predviđa puno strožu kaznu, zabranu obavljanja svih funkcija u hrvatskom nogometu od godinu dana.

Osijek: Konferencija za medije u prostorijama NK Osijeka povodom predstavljanja novog sportskog direktora i nove vizije kluba | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Prije imenovanja predsjednice zatraženo neovisno pravno mišljenje stručnjaka upravo kako bi se provjerila usklađenost s odredbama Zakona o sportu. To pravno mišljenje nedvosmisleno potvrđuje da Udruga Škola nogometa NK Osijek nije sportski klub u smislu članka 30. Zakona o sportu, već udruga čija je temeljna svrha razvoj, odgoj i obrazovanje djece i mladih kroz nogomet. Slijedom navedenoga, obnašanje dužnosti predsjednice Udruge Škole nogometa ne predstavlja obnašanje upravljačke funkcije u drugom sportskom klubu te ne postoji zakonska zapreka iz članka 112. Zakona o sportu za istodobno obnašanje te dužnosti. Takvo tumačenje dodatno potvrđuje i dosadašnja praksa, budući da su i raniji predsjednici, odnosno članovi uprave, bez ikakvih pravnih prepreka obnašali navedenu dužnost", priopćili su prošlog tjedna iz kluba.