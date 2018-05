Inter srušio Osijek u 92. min: Bočkaj dao gol rukom iz auta!

Pobjeda nad Dinamom u Maksimiru, ostvarena još tamo 18. travnja, ostaje zasad posljednja u tekućoj sezoni za nogometaše Osijeka.

Nakon toga odigrali su još tri susreta, a iz njih nisu uspjeli uzeti ni bod! Sve tri utakmice izgubili su sa po 1:0, a nakon gostujućeg kod Rijeke i domaćeg od Lokomotive, spomenutim su rezultatom "pali" i u Zaprešiću kod Intera. Malobrojni gledatelji jedini su pogodak na utakmici vidjeli u sudačkoj nadoknadi kad je Šimunec pomalo tragikomično zatresao vlastitu mrežu i nanio svojoj momčadi pomalo nezaslužen poraz.

Jer, Osijek je, sveukupno gledajući, bio bolji protivnik. Pogotovo se to odnosi na prvo poluvrijeme, ali nisu uspijevali pronaći put do suparničke mreže. Barem ne na regularan način! Naime, u 9. minuti je Bočkaj ubacio loptu u zaprešićku mrežu, no izravno iz auta, a kako loptu nitko nije dirao, pogodak naravno nije bio regularan.

Ušla je momčad Zorana Zekića bolje u susret i nije se dugo čekalo na prvu priliku. Izborio je Osijek ubačaj iz kuta u 3. minuti, lopta se nakon gužve odbila do Hajradinovića koji sa 15 metara puca snažno, ali Mazalović uspijeva odbiti loptu u korner.

Onda se dogodila ta spomenuta neobična situacija u 9. minuti da bi se na novo uzbuđenje čekalo sve do 25. kad je Mioč praktički promašio nemoguće. Bočkaj je ubacio s lijeve strane, Mioč sam sa 4-5 metara pucao glavom, ali pored vrata...

Nakon što je pretrpio udarac u glavu u 30. minuti, Interov Dalić je morao izaći iz igre nekoliko minuta kasnije. Pokušao je, naime, nastaviti s igrom, ali nije mogao.

U nastavku se igra malo razvodnila, Osijek je nešto sitno prijetio, ali bez konkretnih prilika sve do 74. minute kad je Mrmić fantastično obranio priliku Osječana.

I kad se činilo da će doći do podjele bodova, Inter je zabio. Igrala se druga minuta sudačke nadoknade kad je Rak ubacio s lijeve strane, a Šimunec nespretno glavom prebacio istrčalog vratara Malenicu i postigao autogol.