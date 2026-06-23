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Foto: Sanjin Strukić/Pixsell
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INVAZIJA KOCKICA NA TORONTO Bit će više od 20.000 navijača, a vijorit će se i najveća zastava

Piše iz Toronta: Tomislav Gabelić,

U Hrvatskoj kući u Torontu bit će bogat program za navijače, a pjevat će Slavonia Band. 'Raz

Pred Zlatkom Dalićem i njegovim izabranicima izuzetno je zahtjevna utakmica protiv reprezentacije Paname. Ne toliko zbog kvalitete suparnika koliko zbog poraza u prvom kolu od Engleske, kao i pobjede Gane nad Panamom. Zbog ta dva rezultata Hrvatska sada ima imperativ pobijediti Panamu te povećati izglede za osvajanje drugog mjesta i prolazak u nastavak natjecanja s nešto lakšim ždrijebom.

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Komentari 17
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Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života

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