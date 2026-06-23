INVAZIJA KOCKICA NA TORONTO Bit će više od 20.000 navijača, a vijorit će se i najveća zastava
U Hrvatskoj kući u Torontu bit će bogat program za navijače, a pjevat će Slavonia Band. 'Raz
Pred Zlatkom Dalićem i njegovim izabranicima izuzetno je zahtjevna utakmica protiv reprezentacije Paname. Ne toliko zbog kvalitete suparnika koliko zbog poraza u prvom kolu od Engleske, kao i pobjede Gane nad Panamom. Zbog ta dva rezultata Hrvatska sada ima imperativ pobijediti Panamu te povećati izglede za osvajanje drugog mjesta i prolazak u nastavak natjecanja s nešto lakšim ždrijebom.