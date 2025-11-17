Obavijesti

Sport

Komentari 1
UTAKMICA GENERACIJE

Invazija navijača BiH na Beč! Zmajeve će u ključnoj utakmici za SP bodriti 25.000 navijača

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Invazija navijača BiH na Beč! Zmajeve će u ključnoj utakmici za SP bodriti 25.000 navijača
BiH ostala bez plasmana na SP u Kataru | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Bosna i Hercegovina pobjedom nad Austrijom u Beču može osigurati direktan plasman na Svjetsko prvenstvo te će ju u tom pokušaju bodriti ogroman broj navijača, a dio njih je već stigao u Austriju

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak igra zadnju kvalifikacijsku utakmicu u gostima protiv Austrije i pobjedom si može osigurati direktan plasman na Mundijal. Austrija je prva u grupi s 18 bodova, dok je BiH na drugom mjestu sa 16. Samo pobjeda igra "zmajevima", a to znaju i navijači BiH koji će u velikom broju stići u Beč. Velik broj ih već je u Austriji, a ovih dana očekuje se potpuna "okupacija" glavnog grada Austrije.

BiH ostala bez plasmana na SP u Kataru
BiH ostala bez plasmana na SP u Kataru | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema prvim informacijama, koje je prenio portal klix.ba, U Beču je već nekoliko tisuća BiH navijača te su se već dva dana prije utakmice mogle čuti navijačke pjesme na ulicama. U jednom dijelu grada morala je nakratko reagirati i policija zbog bakljade koju su, tvrdi klix, organizirali navijači iz Tuzle, ali je sve riješeno bez većih problema. U BiH se očekuje ogroman broj navijača te mediji u BiH procjenjuju da će reprezentaciju u Beču pratiti blizu 25.000 ljudi. 

Bosna i Hercegovina je jednu pobjedu udaljena od drugog plasmana na Svjetsko prvenstvo u povijesti. Prvi put su na Mundijalu bili 2014. kada su ispali u grupi, a sada imaju priliku za novi pothvat. Baraž je osiguran i Rumunjska više ne može stići BiH, ali se naši susjedi nisu proslavili u dodatnim kvalifikacijama u prošlosti. Nakon što su odigrali vrhunsku utakmicu protiv Rumunjske, ostaje pokušati napraviti malo čudo i skinuti skalp favoritu u sred Austrije i pokupiti vizu za Ameriku. Utakmica u utorak počinje u 20.45, a "zmajevi" će imati podršku kao da su kod kuće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu
EVO TKO JE ONA

FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025