Invazija navijača BiH na Beč! Zmajeve će u ključnoj utakmici za SP bodriti 25.000 navijača

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak igra zadnju kvalifikacijsku utakmicu u gostima protiv Austrije i pobjedom si može osigurati direktan plasman na Mundijal. Austrija je prva u grupi s 18 bodova, dok je BiH na drugom mjestu sa 16. Samo pobjeda igra "zmajevima", a to znaju i navijači BiH koji će u velikom broju stići u Beč. Velik broj ih već je u Austriji, a ovih dana očekuje se potpuna "okupacija" glavnog grada Austrije.

BiH ostala bez plasmana na SP u Kataru | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Prema prvim informacijama, koje je prenio portal klix.ba, U Beču je već nekoliko tisuća BiH navijača te su se već dva dana prije utakmice mogle čuti navijačke pjesme na ulicama. U jednom dijelu grada morala je nakratko reagirati i policija zbog bakljade koju su, tvrdi klix, organizirali navijači iz Tuzle, ali je sve riješeno bez većih problema. U BiH se očekuje ogroman broj navijača te mediji u BiH procjenjuju da će reprezentaciju u Beču pratiti blizu 25.000 ljudi.

Bosna i Hercegovina je jednu pobjedu udaljena od drugog plasmana na Svjetsko prvenstvo u povijesti. Prvi put su na Mundijalu bili 2014. kada su ispali u grupi, a sada imaju priliku za novi pothvat. Baraž je osiguran i Rumunjska više ne može stići BiH, ali se naši susjedi nisu proslavili u dodatnim kvalifikacijama u prošlosti. Nakon što su odigrali vrhunsku utakmicu protiv Rumunjske, ostaje pokušati napraviti malo čudo i skinuti skalp favoritu u sred Austrije i pokupiti vizu za Ameriku. Utakmica u utorak počinje u 20.45, a "zmajevi" će imati podršku kao da su kod kuće.