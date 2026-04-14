MOGAO BI USKORO U KAVEZ

Ipak preokret: Ilić i Forgač blizu dogovora, Joker ostaje u FNC-u?

Piše Jakov Drobnjak,
Ipak preokret: Ilić i Forgač blizu dogovora, Joker ostaje u FNC-u?
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Aleksandar Ilić - Mario Žgela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Beograd će gorjeti, napisao je Aleksandar Ilić na svom Instagramu nakon što je pisao kako neće produžiti ugovor s FNC-om. I srpski mediji javljaju kako je blizu dogovor Ilića i FNC-a te bi Joker mogao u kavez u Beogradu

Puno prašine podiglo se oko Aleksandra Ilića i FNC-a u zadnjih nekoliko dana. Srpski borac na svom Instagramu objavio je kako nije dobio novi ugovor od FNC-a te kako od borbe njega i Đanija Barbira za pojas srednje kategorije neće biti ništa. Ipak, Ilić je nakon toga objavio kako je razgovarao s prvim čovjekom FNC-a, Draženom Forgačem te je moguće da je došlo do preokreta.

Borba Ilića i Barbira trebala bi se održati 30. svibnja na FNC-u 31 u Beogradu. Upravo je Ilićeva jedba od zadnjih objava dala naslutiti da je do dogovora došlo.

- Gorjet će Beograd, visoki presing na zadnju liniju stopera FNC-a - napisao je Joker.

Također, srpski Telegraf objavio je informaciju kako je došlo do dogovora organizacije i srpskog borca. U ponedjeljak je objavljeno da je dogovor pred samim krajem i da se finaliziraju detalji te da bi uskoro sve trebalo biti sređeno. Ilić je objavio da mu je  je 7. veljače istekao ugovor te da mu se dugo nije nitko javio da ponudi novi. Sada je, čini se, saga na kraju i Ilić bi u kavez mogao krajem petog mjeseca u Beogradu.

Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

