Ipak preokret: Ilić i Forgač blizu dogovora, Joker ostaje u FNC-u?

Puno prašine podiglo se oko Aleksandra Ilića i FNC-a u zadnjih nekoliko dana. Srpski borac na svom Instagramu objavio je kako nije dobio novi ugovor od FNC-a te kako od borbe njega i Đanija Barbira za pojas srednje kategorije neće biti ništa. Ipak, Ilić je nakon toga objavio kako je razgovarao s prvim čovjekom FNC-a, Draženom Forgačem te je moguće da je došlo do preokreta.

Borba Ilića i Barbira trebala bi se održati 30. svibnja na FNC-u 31 u Beogradu. Upravo je Ilićeva jedba od zadnjih objava dala naslutiti da je do dogovora došlo.

- Gorjet će Beograd, visoki presing na zadnju liniju stopera FNC-a - napisao je Joker.

Također, srpski Telegraf objavio je informaciju kako je došlo do dogovora organizacije i srpskog borca. U ponedjeljak je objavljeno da je dogovor pred samim krajem i da se finaliziraju detalji te da bi uskoro sve trebalo biti sređeno. Ilić je objavio da mu je je 7. veljače istekao ugovor te da mu se dugo nije nitko javio da ponudi novi. Sada je, čini se, saga na kraju i Ilić bi u kavez mogao krajem petog mjeseca u Beogradu.