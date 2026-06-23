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Iran i Egipat igrat će 'LGBTQ utakmicu' u Seattleu. I jedni i drugi su se požalili Fifi

Piše Filip Sulimanec,
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Iran i Egipat igrat će 'LGBTQ utakmicu' u Seattleu. I jedni i drugi su se požalili Fifi
Foto: Reuters

Državni senator Jamie Pedersen, jedan od nekoliko otvorenih gej članova zakonodavnog tijela savezne države Washington, izjavio je kako je "iznimno prikladno" što će na utakmici nastupiti zemlje u kojima LGBTQ+ osobe nisu dobrodošle, te da će to prenijeti "pozitivne slike o ljudima iz zajednice"

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Iran i Egipat suočit će se na Svjetskom prvenstvu u "Pride utakmici" (Utakmici ponosa) u Seattleu, što se poklapa s godišnjom gradskom proslavom LGBTQ+ zajednice.

Situacija je već postala neugodna jer su obje zemlje zatražile otkazivanje proslava.

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Iran, u kojem su istospolne veze ilegalne i gdje su homoseksualci pogubljivani pod optužbama za sodomiju, zasebno je tražio da se njegove utakmice premjeste izvan Sjedinjenih Američkih Država zbog rata na Bliskom istoku, no FIFA je taj zahtjev odbila.

Egipat uhićuje i kazneno goni homoseksualce na temelju neodređenih zakona o javnom moralu te guši bilo kakvo vanjsko izražavanje ponosa, a posebno isticanje zastava duginih boja. One će biti masovno prisutne tijekom utakmice 20. lipnja, kao i na uobičajeno bučnim paradama tik ispred stadiona.

Žalili su se Fifi

Obje su se zemlje u prosincu žalile FIFA-i. Egipatski nogometni savez priopćio je kako "kategorički odbija održavanje bilo kakvih aktivnosti povezanih s podrškom (homoseksualnosti) tijekom utakmice". FIFA, čija je nadležnost ograničena isključivo na same stadione, po svemu je sudeći odbacila njihove prosvjede.

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Čelnici LGBTQ+ zajednice nadaju se da će ova utakmica pridonijeti pozitivnim promjenama. Državni senator Jamie Pedersen, jedan od nekoliko otvorenih gej članova zakonodavnog tijela savezne države Washington, izjavio je kako je "iznimno prikladno" što će na utakmici nastupiti zemlje u kojima LGBTQ+ osobe nisu dobrodošle, te da će to prenijeti "pozitivne slike o ljudima iz zajednice".

"Kada biste pokušali uvesti proslavu ponosa u Egipat ili Iran, to bi očito moglo dovesti do katastrofe", rekao je. "Ali u zajednici poput Seattlea, koja se ponosi time što želi dobrodošlicu ljudima odasvud, jednostavno ne mogu zamisliti da će to predstavljati značajan problem."

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