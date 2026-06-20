Iranci će se žaliti Fifi zbog maltretiranja s putovanjima

Iran planira podnijeti žalbu FIFA-i zbog putnih ograničenja s kojima se njihova reprezentacija suočava u SAD-u na Svjetskom prvenstvu.

Zbog neizvjesnosti oko viza i sukoba sa SAD-om, iranska reprezentacija putuje iz svoje baze u Meksiku na svoje tri utakmice u skupini u Sjedinjenim Državama.

Američke vlasti zahtijevaju da uđu unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan, što je navelo izbornika reprezentacije Amira Ghalenoeija da kaže da je Iran "najugnjetavanija" reprezentacija na turniru.

"Iranski nogometni savez smatra da su ova ograničenja u suprotnosti s načelima pružanja jednakih uvjeta za momčadi sudionice i da mogu utjecati na njihovu tehničku pripremu", rekao je savez u petak u izjavi u kojoj je najavio svoj prosvjed FIFA-i.

Andrew Giuliani, direktor Radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo, rekao je za britanski The Telegraph da bi bio otvoren za ponovne pregovore o uvjetima ulaska Irana u Sjedinjene Države.

Dodao je da bi Washington mogao razmotriti dopuštanje Iranu da dulje ostane oko njihovih utakmica.

„Gledajte, sve je dinamično, o tome se može razgovarati i svakako želimo stvoriti konkurentan fair play na terenu, zato svaka momčad ima vizu, ima priliku doći“, rekao je u Seattleu uoči utakmice Sjedinjenih Država protiv Australije. „Predsjednik želi osigurati da ovaj turnir postigne konkurentsku ravnotežu, a istovremeno se pobrinuti da loši akteri ne uđu u zemlju. To smo učinili, mjesec dana prije utakmice.“

Izbornik Ghalenoei rekao je da su poremećaji utjecali na njegovu momčad u remiju 2-2 s Novim Zelandom.

„Prema planu trenerskog stožera, nacionalna momčad trebala je putovati u grad domaćin dva dana prije svake utakmice kako bi postigla optimalnu tehničku i fizičku kondiciju, a zatim se vratiti u svoju bazu dan nakon utakmice, Međutim, za prvu utakmicu protiv Novog Zelanda, ovaj zahtjev nije odobren.“

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti izjavilo je da su mjere sigurnosne mjere dogovorene s Iranom, koji se susreće s Belgijom 21. lipnja u Los Angelesu i završit će utakmice skupine G protiv Egipta 27. lipnja u Seattleu.

„Momčadi će biti dopušteno doći na dan utakmice minus jedan, dakle dan prije utakmice. Bit će zamoljeni da odu na dan kada utakmica završi, dakle navečer nakon utakmice“, rekao je glasnogovornik ministarstva. "Predsjednik ponovno želi osigurati da razgovaramo o tome što se zapravo događa na terenu. Puno toga je osigurati da su stvari sigurne i zaštićene, ne samo oko stadiona, već i oko baznih kampova i mjesta za trening.“