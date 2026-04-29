Iranci došli na Fifin kongres u Kanadu pa otišli prvom prilikom

Nogometni dužnosnici Iranskog nogometnog saveza neće prisustvovati Fifinom kongresu u Kanadi, objavila je iranska agencija Tasnim, navodeći ponašanje imigracijskog osoblja u zračnoj luci u Torontu. Dužnosnici Iranskog nogometnog saveza neće prisustvovati Fifinom kongresu u Kanadi zbog "neprimjerenog ponašanja emigracijskih dužnosnika u zračnoj luci u Torontu, navodi Tasnim.

Agencija prenosi kako su tri dužnosnika saveza, predsjednik Mehdi Taj, glavni tajnik Hedayat Mombeini i njegov zamjenik Hamed Momeni, stigli s vizama za sudjelovanje na kongresu u četvrtak, ali su se vratili sljedećim dostupnim letom. Nije dano više detalja o incidentu u zračnoj luci koji je naveo Irance na odlazak.

Iran International je ranije izvijestio da su kanadske vlasti odobrile Taju privremenu boravišnu dozvolu, što mu je omogućilo ulazak pod strogim uvjetima unatoč tome što mu je inače zabranjen ulazak. Ostaje nejasno je li dozvola opozvana po dolasku ili su mu vlasti odbile ulazak nakon dodatne provjere ili prigovora.

Na 76. Kongresu Fife u Vancouver trebali bi sudjelovati predstavnici 211 članica. "Ako je ovako u Kanadi gdje bi trebalo biti lako, kako će biti na Svjetskom prvenstvu u SAD-u," rekao je za Reuters jedan od delegata na Kongresu AFC-a pod uvjetom da ostane anoniman zbog osjetljivosti teme.

Sudjelovanje Irana na nadolazećem Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku politički je najosjetljivija točka na dnevnom redu Fife, otkako su SAD i Izrael u veljači pokrenuli rat protiv Irana.

Iran se kvalificirao za Svjetsko prvenstvo, ali sigurnosne i putne brige oko utakmica reprezentacije u SAD-u potaknule su dužnosnike u Teheranu da traže jamstva i zatraže alternativna mjesta održavanja. Fifa je odbacila svaku promjenu rasporeda, rekavši da se očekuje da će reprezentacije igrati kako je planirano.

Obraćajući se Kongresu Azijske nogometne konfederacije u utorak, predsjednik Fife Gianni Infantino rekao je: "Važno je pokazati da nogomet ide naprijed i da sudjeluje i iranska momčad. Sada, još više, moramo svijetu pokazati da smo ovdje, da smo ujedinjeni, da se možemo okupiti iz cijelog svijeta u mirnom okruženju koje može ujediniti svijet."