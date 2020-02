Iranci znaju recept za uspjeh: Za izbornika opet uzeli Hrvata

Hrvatski nogometni stručnjak Dragan Skočić (51) imenovan je novim izbornikom Irana, objavio je tamošnji nogometni savez.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Skočić je na klupi Irana zamijenio Belgijanca Marca Wilmotsa koji je napustio tu dužnost nakon dva uzastopna poraza u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. protiv Bahreina (0-1) i Iraka (1-2).

Prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji IRNA-i, Skočić je s Iranskim nogometnim savezom dogovorio suradnju do završetka drugog kruga kvalifikacija za SP 2022., odnosno do lipnja ove godine. Skočić u Iranu radi od 2013. godine te je vodio četiri kluba, Malavan, Foolad, Knooneh be Knooneh i Sanat Naft

Iran se trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine C drugog kruga kvalifikacija sa šest osvojenih bodova iz četiri nastupa. Na vrhu je Irak s 11 bodova iz pet dvoboja, drugi je Bahrein s devet bodova iz također pet nastupa, a u skupini su još Hong Kong s pet bodova i Kambodža s jednim bodom, a obje su te reprezentacije također odigrale po pet susreta. Plasman u treći krug kvalifikacija izborit će pobjednici svih osam skupina te četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije. (dk)