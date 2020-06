Gledaju\u0107i ga na treninzima, nemogu\u0107e se oteti dojmu da bi Iron Mike mogao pobijediti bilo koga! Naravno, napunio je 54 godine, nije vi\u0161e najizdr\u017eljiviji i najja\u010di, ali dojma smo da bi te 3-4 runde mogao boksati s bilo\u00a0kim, a mogao bi itekako zaprijetiti i najboljim boksa\u010dima svijeta poput Anthonyja Joshue i Tysona Furyja. Jer ipak, daleko je dana\u0161nji boks od onoga \u0161to je predstavljao Iron Mike 90-ih.

<p>Rekao je kako se sprema samo da može odboksati tri-četiri runde u humanitarne svrhe, ali kako sumanuto jako udara i kako se brzo kreće... Sve je rekao nedavno i sam, u stilu Michaela Jordana: I'm back. Vratio sam se!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson je brži nego ikad</strong></p><p>Mike je u nedavnom videu na Instagramu pokazao kako to 'stara škola' razvaljuje fokusere, a ovaj put je pokazao da je još brži i brutalniji! Bježao je od udaraca kao munja, a zadavao ih kao u najboljim danima. Već nekoliko mjeseci naporno trenira. Prvo se bacio na skidanje kilograma pa doveo tijelo do savršenstva, a onda započeo s tesanjem boksačkih vještina. Tih nekoliko minuta bilo je dovoljno da Mike pokaže što to fali današnjem boksu. Ta žustrina i 'killer instict' koji imaju samo odabrani. </p><p>Mnoge navijače uhvatila je nostalgija i sjeta na ona stara i bolja boksačka vremena, ali onda ih je oraspoložila jedna vijest. Iron Mike je najavio povratak ekshibicijskim mečevima od tri, četiri runde i sudeći prema posljednjem videu, a i načinu života koji vodi u zadnje vrijeme te intervjuu koji je nedavno dao za Bleacher Report gdje je rekao da se nikad nije osjećao bolje, malo tko bi ga i dan-danas mogao pobijediti.</p><p>Gledajući ga na treninzima, nemoguće se oteti dojmu da bi Iron Mike mogao pobijediti bilo koga! Naravno, napunio je 54 godine, nije više najizdržljiviji i najjači, ali dojma smo da bi te 3-4 runde mogao boksati s bilo kim, a mogao bi itekako zaprijetiti i najboljim boksačima svijeta poput Anthonyja Joshue i Tysona Furyja. Jer ipak, daleko je današnji boks od onoga što je predstavljao Iron Mike 90-ih.</p><p>Kako udara i koliko se brzo kreće, s njim bi bilo opasno odigrati revijalnu partiju šaha ili bele, a ne odraditi boksačku borbu. Uglavnom, revijalno ili ne... Navijači jedva čekaju - Tysona opet u ringu.</p>