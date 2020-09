'Iron Mikeu' prekipjelo: Joshua, Fury, prestanite s*ati! Borite se

Meč za ujedinjenje teškaških titula boksačka javnost zaziva mjesecima, ali promotori oklijevaju s dogovaranjem datuma, što ljuti Tysona koji će za manje od tri mjeseca u ring nakon 15 godina

<p>Sudar britanskih boksača <strong>Anthonyja Joshue</strong> (30) i <strong>Tysona Furyja</strong> (32) za ujedinjenje svjetskih teškaških titula najavljuje se od veljače ove godine, kad je Fury u revanšu dobio <strong>Deontaya Wildera</strong> (34). Iz kuta oba borca ne skrivaju želju da se taj meč dogodi, no još je sve samo na pričama.</p><p>Joshua, prvak po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO, i Fury, prvak po WBC-u i The Ringu, imaju usmeni dogovor oko dvije borbe u idućoj godini, no do toga bi obojica prvo trebala pobijediti u drugim mečevima; Anthony protiv <strong>Kubrata Puleva</strong> (39), a Tyson u trilogiji protiv Wildera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson protiv morskih pasa</strong></p><p>Legendarni <strong>Mike Tyson</strong> (54), pak, nema strpljenja čekati dugo najavljivani spektakl i traži da se promotori dvojice čim prije dogovore i zakažu taj meč da vidimo tko je bolji.</p><p>- Obojica su zanimljivi borci, zaradit će puno novca, ali moraju se boriti jedan protiv drugoga. Neka prestanu s*ati i neka se bore dvaput. Kad to naprave, onda mogu reći: "Dečki, odradili smo to" - rekao je Tyson.</p><p>"Iron Mike", višestruki svjetski prvak krajem prošlog stoljeća, vratit će se u ring nakon 15 godina protiv <strong>Roya Jonesa Jr.</strong> (51) u Kaliforniji 28. studenog. Bit će to meč u humanitarne svrhe na osam rundi, a nokauti su zabranjeni.</p><p>A čini se kako Tyson ne misli stati samo na toj borbi, već i nastaviti boksati u sličnim akcijama.</p><p>- To će biti samo početak. Što bude, bit će. Zanima me boks ako će drugi od toga profitirati. To mi čisti dušu, a boksanje zbog moje zarade više me ne zanima - rekao je Mike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je Joshua lani nakratko izgubio titulu</strong></p><p>Jones je bio prvak u nešto lakšim kategorijama i umirovio se tek 2018. pa bi mogao biti u boljoj formi. Iako se na utegnutom Tysonu ne vidi da je 15 godina bez meča.</p><p>- Mike je još opasan kao nekad, ali nakon tolike pauze bit će mu teško izdržati cijeli meč. Da, još je dobar, brz, snažan, jako eksplozivan. Moram biti spreman zaštititi se - rekao je Jones i dodao:</p><p>- Znam kako se zabaviti u ringu, ali Mike zna samo jedan način. To je kao da se igrate sa štencem pitbulla. Igrat će se, ali će u nekom trenutku napasti. On nije čovjek koji se želi zabavljati u ringu, nego želi samo otkinuti glavu. </p>