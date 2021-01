Prije desetak dana Kyrie Irving je rekao da mu se ne da igrati protiv Philadelphije. I da, nije uopće igrao, ali od tada mu se izgubio svaki trag.

James Harden je stigao u Brooklyn Netse kako bi upotpunio moćnu trojku, ali jednog člana te trojke već duže vrijeme nema i nitko ne zna što je s njim.

Neki pričaju kako je riječ o osobnim razlozima, kako je prekršio covid protokol, neki pričaju pak da Kyrie napušta Netse, ali to očito ne smeta sjajnom Jamesu Hardenu i Kevinu Durantu koji fantastično funkcioniraju zajedno.

Netsi su pobijedili Milwaukee Buckse 125-123, a Harden, koji je prije samo nekoliko dana došao iz Houstona, je opet dominirao. Utrpao je 34 koša i bio najbolji strijelac svoje momčadi i uz to je skupio 12 asistencija. A posebno je bitna bila ona posljednja. Uposlio je Duranta na trici, a Kevin je lakoćom zabio i riješio utakmicu.

'Brada' i Durant su zajedno igrali u Oklahomi, ali bilo je pitanje kako će funkcionirati u Netsima jer je Harden tada većinom ulazio s klupe i nije bio od nekog važnijeg značaja za momčad. No stvari su se u međuvremenu promijenile, Harden je postao jedan od najboljih na svijetu, Durant je to već godinama, pa je sve rezultiralo time da ovaj dvojac izgleda izvanredno i mnogi smatraju da bi Netsi i samo s njima dvojicom mogli do naslova. Jer i dalje se ne zna što je s Irvingom.

Durant je zabio 30 koševa uz devet skokova, a Buckse je vukao Giannis Antetokounmpo koji je zabio 34 koša i skupio 12 skokova.

Dok Netsi redaju pobjede, Los Angeles Lakersi su iznenađujuće izgubili od Golden State Warriorsa 115-113. Anthony Davis i LeBron James nisu bili na razini pa je to klub iz San Francisca iskoristio za veliku pobjedu, a pobjednike su predvodili sjajni Steph Curry s 26 koševa te Oubre Jr. i Paschall koji su zabili 21, odnosno 19. Kod Lakersa je najbolji bio Dennis Schröder s 25 poena.

San Antonio Spursi su kod kuće sa 125-104 nadigrali Portland Trail Blazerse, a Patty Mills i Rudy Gay su zajedno ubacili 42 koša za pobjedu svoje momčadi.

LaMarcus Aldridge je predvodio San Antonio sa 22 koša, no u zadnjoj četvrtini nije izašao na teren. DeMar DeRozan je dodao 20 poena i 11 asistencija za Spurse kojima je ovo druga pobjeda zaredom. U redovima Portlanda najbolji je bio Damian Lillard sa 35 pogodaka.

Memphis Grizzlies su kod kuće sa 108-104 pobijedili Phoenix Sunse, zahvaljujući Graysonu Allenu koji je minutu i šest sekundi prije kraja zabio tricu, a onda još realizirao do kraja četiri slobodna bacanja.

Allen je utakmicu završio sa 16 koševa, dok je Ja Morant bio najbolji strijelac sa 17 ubačaja i deset skokova za Grizzliese kojima je ovo peta uzastopna pobjeda.

Deandre Ayton je zabio 18 koševa i upisao 16 skokova za Phoenix koji su zaigrali prvi put u tjedan dana nakon što su im tri domaće utakmice odgođene zbog zaraženih korona virusom. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sunsa.

U preostalim utakmicama New York Knicks su sa 91-84 bili bolji od gostujućih Orlando Magica, Chicago Bulls su sa 125-120 svladali Houston Rocketse, a Miami Heat je kod kuće sa 113-107 pobijedio Detroit Pistons.

Atlanta Hawks su sa 108-97 bili bolji od Minnesota Timberwolvesa, a Toronto Raptors sa 116-97 od Dallas Mavericksa.