Kada bi se deset puta dogodio takav start na travnjaku u svih deset puta je zagarantirana izuzetno teška ozljeda, rekao je Slot
Isak će mjesecima pauzirati od nogometa, igrač koji mu je strgao nogu nije dobio ni žuti
Dugo ćemo biti bez Isaka, nekoliko mjeseci, rekao je trener nogometaša Liverpoola Arne Slot na pitanje engleskih novinara o težini ozljede švedskog napadača.
U subotu je Isak teško nastradao u ligaškoj utakmici Tottenhama i Liverpoola. U žestokom startu igrač Tottenhama Van de Ven, koji zbog toga nije zaradio niti žuti karton, Isaku je slomio potkoljenicu. Napadač Liverpoola je vrlo brzo tijekom ovog tjedna operiran i slijedi mu duga stanka od nogometa.
- Ovo je veliki udarac za samog Isaka, ali i za sve nas u Liverpoolu. Start Van de Vena je bio izuzetno opasan. Kada bi se deset puta dogodio takav start na travnjaku u svih deset puta je zagarantirana izuzetno teška ozljeda - rekao je trener Liverpoola.
Prvotno su u klubu s Anfielda strahovali da je možda došlo i do oštećenja prednjeg križnog ligamenta, ali na sreću Šveđanina još teža ozljeda je ipak izbjegnuta.
Uoči početka aktualne sezone Isak je u transferu od čak 150 milijuna eura došao u Liverpool iz Newcastlea.
