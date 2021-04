I drugi put u samo četiri dana, dva ponajveća hrvatska kluba će ukrstiti snage. Zadar i Cibona danas od 16 sati u dvorani Krešimira Ćosića igraju zaostalu utakmicu 12. kola ABA liga, a 'vukovi' će pokušati obraniti pobjedu (77-75) iz subotnjeg ogleda.

U nekim boljim vremenima za hrvatsku košarku, ovaj hrvatski derbi bi bio borba za pozicije koje vode u doigravanje, ali realnost je takva da i jedni i drugi opasno žive u donjem dijelu tablice, a nova dva boda bi značila put prema mirnijim vodama.

- Sigurno da će ova utakmica biti izazov za nas budući da se radi o trećoj velikoj utakmici u malom vremenskom razmaku. Mi ćemo biti oslabljeni za neigranje prve petice Planinića. To će biti prilika za mlađe igrače i prilika da opet pokažemo prije svega karakter. Zadar će biti favorit na svom terenu to je sigurno. Ono što je do nas je da damo sve od sebe da izgledamo dobro, da odigramo dobru košarku i da mladi igrači prije svega pokažu da imaju kvalitetu i da mogu igrati na teškom gostujućem terenu - kazao je trener Cibone Vladimir Jovanović koji je suočen s brojnim problemima.

Ovo je za 'vukove' treća utakmica u samo pet dana, a u ponedjeljak su i peti put ove sezone izgubili od Splita. Igrači su ionako iscrpljeni od silnih utakmica i putovanja, a ozljede i odlasci su prorijedile sastav pa će danas Jovanović u rosteru imati tek osmoricu na raspolaganju!

Klub nije nadomjestio odlaske Filipa Bundovića i Damira Markote pa Jovanović već dulje vrijeme ima kratak roster, a još gora vijest je što danas ni Darka Planinića neće imati na raspolaganju. Kako je riječ o susretu koji se trebao igrati 21. prosinca, centar Cibone tada nije imao pravo nastupa pa tako danas neće zaigrati.

Unatoč brojnim problemima, hrvatski velikan se ne misli predati.

- Za Zadar nas ne treba posebno motivirati. Radi se o derbiju i svatko od nas će dati svoj maksimum da odigramo što bolje i da ostavimo srce na parketu za dres koji nosimo. Znamo kako trebamo igrati protiv njih, bit će teško, ali idemo se još malo probati odmoriti, odraditi još jedan trening i krenuti u borbu - rekao je Krešimir Radovčić.

Zadrani su prije pet dana u Draženovu domu dominirali kroz cijeli susret. Imali su i prednost od +12, ali ni to im nije bilo dovoljno. U završnici su prokockali sve i ostali bez vrijedna dva boda. Unatoč tomu, trener Veljko Mršić, koji je u utorak proslavio okrugli 50. rođendan, je optimističan.

- Druga utakmica protiv Cibone u četiri dana. U prošloj utakmici smo igrali dobro 30. minuta, kontrolirali smo rezultat ali smo u posljednjoj četvrtini napravili dosta grešaka u napadu i obrani te smo dozvolili Ciboni da se vrati u utakmicu i pobjedi. Trebat ćemo ovog puta biti punih 40 minuta pravi, ne smijemo dozvoliti ono što nam se dogodilo u Zagrebu - rekao je Mršić.

Zadar je u prednosti, smatra Mršić, jer je posljednju utakmicu imao u subotu, dok je Cibona u međuvremenu igrala protiv Splita. Zadrani neće moći računati na Filipa Kraljevića i Antonija Jordana.

- Situacija je sad suprotna od prve utakmice, Cibona je jučer igrala protiv Splita dok smo mi u treningu do utakmice u srijedu što će im biti sigurno neko opterećenje. Cibona će nastupati bez Planinića dok ćemo mi biti bez Kraljevića i Jordana. Malo ćemo drugačije promiješati karte i nadam se da ćemo upisati novu pobjedu - kazao je Mršić.

Utakmica počinje u 16 sati, a prijenos je na Areni Sport 1.