Tamara Gorro (34) atraktivna je supruga bivšeg argentinskog reprezentativca Ezequiela Garaya (34) koji je igrao za Real Madrid, Benficu i Zenit, a do 2020. godine bio je u Valenciji gdje je u 96 utakmica zabio šest golova.

Njegova bolja polovica javnosti je poznata po provokativnim fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, a u tome ju Garay podržava.

Španjolska manekenka u nekoliko se navrata slikala gola i fotografije dijelila s pratiteljima što čini se njezinom suprugu ne smeta.

Tamara je nedavno dala intervju za španjolske medije, a dotaknula se i detalja iz kreveta koji dijeli s Argentincem.

- Ako me pitate imam li isti seksualni apetit kao prije, moj odgovor je - ne. Ne znam je li to sve zbog nedostatka vremena ili nedostatka želje, ali istina je... Ne znam. Volim svog muža, ali to je tako - priznala je Tamara i zaključila:

- Ne želim, kao ranije, seks sa svojim suprugom svaki dan. Iscrpljena sam. Mislim da će se mnogi ljudi poistovjetiti sa mnom!