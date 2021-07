Jedva je stajao na nogama. Uhvatio se za ogradu i držao da ne padne, suze su navirivale, rukama je prekrio lice pa iscrpljen i zadihan kazao...

- Isuse Bože, ej, što sam ovo izvukao, ne mogu ej, ne mogu.

To su prve riječi hrvatskog junaka Damira Martina koji je u Tokiju ispisao nevjerojatnu priču našeg sporta. Sjajni Martin osvojio je broncu u samcu i to nakon nevjerojatne završnice. Snimka tih posljednjih 500 metara utrke vrtjet će se po svim špicama, a za svakog veslača početnika taj video bi će kao lektira. Najbolji pokazatelj kako se ruše ljudske granice, kako se bori za svoje snove i kako se predstavlja svoju državu.

Martin je zaostajao za dužinu pola čamca u odnosu na Danca Nielsena, no nije imao više što čekati, upalio je motore i krenuo u boj na medalju. Dao je cijelog sebe u svaki zaveslaj, zatvorio oči. U tih posljednjih 500 metara stali su svi oni krvavi i naporni treninzi u posljednjih pet godina, sve teške ozljede i krvavi žuljevi koje je prošao. Napravio je čudo, ciljem je prošao treći s 15 stotinki prednosti nad Dancem!

- Svašta mi prolazi kroz glavu, ne znam odakle početi. Uf, ujutro sam se probudio, pa sam vidio na WhatsAppu preko 90 poruka podrške, Instagram i Facebook sam ugasio da me ne opterećuje, prije tri dana mi došla obavijest da imam 200 nepročitanih poruka - kazao je emotivni i iscrpljeni Martin za HRT.

Prije pet godina u Rio de Janeiru je za nekoliko tisućinki ostao bez zlatne medalje koju mu je ugrabio Mahe Drysdale, a prije dvije godine prolazio je kroz tešku fazu. Operirao je kuk, nije ga bilo pola godine, krvavo je radio da vrati staru formu. I ovaj put ga je moralo nagraditi.

- Hvala svima na podršci, ovo je za sve vas. Najviše za moju obitelj. Za mog trenera Šuka, koji nikada nije odustajao. Naravno i za Peru Kuterovca koji je svaki put, koliko god bio dolje, i dalje me gazio kao da sam prvi put došao na trening i gurao bez obzira kako se osjeća. Hvala još jednom svima. Ne mogu do zraka doći. Hvala svima, medijima, što ste me pratili, što ste bili korektni i uz mene i kada nisam bio blizu ni da prismrdim vrhu. Nemam riječi, ne znam od kuda početi, šarao sam svuda - kazao je fantastični Vukovarac.

Osim srebra iz Rija i nove svježe bronce iz Tokija, Martin se u svojim vitrinama može pohvaliti i srebrom iz četverca iz Londona. No, ova medalja dobit će posebno mjesto u njegovu srcu jer ona je ogledalo svega kroz što je morao proći u posljednje dvije godine.

Damir nam je tako donio drugu veslačku medalju na ovim Olimpijskim igrama te ukupno šestu medalju. Bravo, majstore, kapa do poda. Onako nešto mogu izvući samo najveći!