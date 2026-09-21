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HRVATSKI JAPANAC

Ishii se vratio nakon borbe za život! Bio je paraliziran, a sada je srušio bivšeg UFC borca

Piše Domagoj Vugrinović,
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Ishii se vratio nakon borbe za život! Bio je paraliziran, a sada je srušio bivšeg UFC borca
Foto: instagram
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U kolovozu 2024. objavio je dramatičnu poruku na društvenim mrežama u kojoj je pratitelje obavijestio da je prošao tri hitne operacije. Zdravstveni problemi ostavili su velike posljedice na njegovo tijelo

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Hrvatski Japanac Satoshi Ishii (39) vratio se borbama! Nekadašnji član Cro Cop Gyma odradio je hrvački meč slobodnim stilom protiv Todda Duffeeja na priredbi organizacije AIGA Global i ostvario pobjedu. Ishii je u kolovozu 2022. u boksačkom meču svladao Shuhu Takayamu, nakon čega je nanizao nekoliko poraza. Ipak, u međuvremenu je ostvario i jednu od najvećih pobjeda u životu, i to izvan borilišta.

Naime, japanski borac s hrvatskom putovnicom morao se boriti za vlastiti život. U kolovozu 2024. objavio je dramatičnu poruku na društvenim mrežama u kojoj je pratitelje obavijestio da je prošao tri hitne operacije. Zdravstveni problemi ostavili su velike posljedice na njegovo tijelo. S više od 110 kilograma pao je na samo 97, a gornji dio tijela ostao mu je paraliziran.

Ipak, nakon toga stvari su krenule nabolje. Ishii je ponovno stekao osjet u gornjem dijelu tijela, a potom se okušao i u glumačkim vodama. Prošle godine pojavio se u filmu "The Smashing Machine", biografskoj drami Bennyja Safdieja koja prati život legendarnog UFC-ova prvaka Marka Kerra.

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Glavnu ulogu tumači Dwayne "The Rock" Johnson, dok Emily Blunt glumi Kerrovu bivšu suprugu Dawn Staples. Film prikazuje meteorski uspon borca koji je osvojio dva uzastopna UFC-ova turnirska naslova, ali i njegovu tešku borbu s ovisnošću o lijekovima protiv bolova. Inspiraciju crpi iz dokumentarca iz 2002. godine, koji je prikazao Kerrove osobne probleme i njegov prelazak u japanski PRIDE.

Ishii u filmu utjelovljuje Ensona Inouea, borca kojeg je Kerr pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca na kultnom Grand Prixu 2000. godine i tako ostvario 11. uzastopnu pobjedu. 

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