Ishii se vratio nakon borbe za život! Bio je paraliziran, a sada je srušio bivšeg UFC borca

Hrvatski Japanac Satoshi Ishii (39) vratio se borbama! Nekadašnji član Cro Cop Gyma odradio je hrvački meč slobodnim stilom protiv Todda Duffeeja na priredbi organizacije AIGA Global i ostvario pobjedu. Ishii je u kolovozu 2022. u boksačkom meču svladao Shuhu Takayamu, nakon čega je nanizao nekoliko poraza. Ipak, u međuvremenu je ostvario i jednu od najvećih pobjeda u životu, i to izvan borilišta.

Naime, japanski borac s hrvatskom putovnicom morao se boriti za vlastiti život. U kolovozu 2024. objavio je dramatičnu poruku na društvenim mrežama u kojoj je pratitelje obavijestio da je prošao tri hitne operacije. Zdravstveni problemi ostavili su velike posljedice na njegovo tijelo. S više od 110 kilograma pao je na samo 97, a gornji dio tijela ostao mu je paraliziran.

Ipak, nakon toga stvari su krenule nabolje. Ishii je ponovno stekao osjet u gornjem dijelu tijela, a potom se okušao i u glumačkim vodama. Prošle godine pojavio se u filmu "The Smashing Machine", biografskoj drami Bennyja Safdieja koja prati život legendarnog UFC-ova prvaka Marka Kerra.

Glavnu ulogu tumači Dwayne "The Rock" Johnson, dok Emily Blunt glumi Kerrovu bivšu suprugu Dawn Staples. Film prikazuje meteorski uspon borca koji je osvojio dva uzastopna UFC-ova turnirska naslova, ali i njegovu tešku borbu s ovisnošću o lijekovima protiv bolova. Inspiraciju crpi iz dokumentarca iz 2002. godine, koji je prikazao Kerrove osobne probleme i njegov prelazak u japanski PRIDE.

Ishii u filmu utjelovljuje Ensona Inouea, borca kojeg je Kerr pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca na kultnom Grand Prixu 2000. godine i tako ostvario 11. uzastopnu pobjedu.