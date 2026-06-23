Iskusni belgijski stoper blizu je Hajduka. Prošle sezone njegova momčad ispala je u 2. ligu...

Belgijski stoper Alec Van Hoorenbeeck (27) blizu je Hajduka. Prošlu sezonu odradio je na posudbi u Heraclesu, službeno je igrač Twentea, prema Transfermarktu njegova vrijednost je 700.000 eura.

- Ako sve bude po planu, moguće je da se priključi momčadi već na pripremama u Sloveniji - piše Dalmatinski portal...

U karijeri je ovaj ljevak visok 187 cm odigrao 175 utakmica u Belgiji i Nizozemskoj, ima iskustvo igranja u Europi.

Prošle sezone odigrao je 24 utakmice u 1. nizozemskoj ligi i zabio dva gola. Heracles je imao uvjerljivo najgoru obranu lige, primili su čak 85 golova u 34 utakmice, momčad je ispala iz lige...

U Hajduk bi trebao doći bez odštete, piše Index.



