Prošle sezone odigrao je 24 utakmice u 1. nizozemskoj ligi, Hercales je imao uvjerljivo najgoru obranu lige, primili su čak 85 golova u 34 utakmice, momčad je ispala iz lige...
GARCIJI TREBAJU POJAČANJA...
Iskusni belgijski stoper blizu je Hajduka. Prošle sezone njegova momčad ispala je u 2. ligu...
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Belgijski stoper Alec Van Hoorenbeeck (27) blizu je Hajduka. Prošlu sezonu odradio je na posudbi u Heraclesu, službeno je igrač Twentea, prema Transfermarktu njegova vrijednost je 700.000 eura.
- Ako sve bude po planu, moguće je da se priključi momčadi već na pripremama u Sloveniji - piše Dalmatinski portal...
U karijeri je ovaj ljevak visok 187 cm odigrao 175 utakmica u Belgiji i Nizozemskoj, ima iskustvo igranja u Europi.
Prošle sezone odigrao je 24 utakmice u 1. nizozemskoj ligi i zabio dva gola. Heracles je imao uvjerljivo najgoru obranu lige, primili su čak 85 golova u 34 utakmice, momčad je ispala iz lige...
U Hajduk bi trebao doći bez odštete, piše Index.
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