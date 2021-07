Sramotni poraz od Tobola uznemirio je navijače Hajduka i podsjetio ih na ono što se događalo prije dvije sezone, kada je Hajduk ispao od Gzire i nije se od tog šoka oporavio do kraja sezone. Što se dogodilo s momčadi u koju je dovedeno jako puno igrača s imenom i prezimenom, s momčadi koja je najavljivala proboj u skupine Konferencijske lige i borbu za trofeje u domaćim natjecanjima? Zbog čega su se bijeli osramotili i ispali na prvoj prepreci, tko je za to kriv? Sve su to pitanja koja su nakon utakmice ostala bez odgovora a jedino što je trener Jens Gustafsson ponavljao je kako se "ovako nešto nije smjelo dogoditi"



Hajduka sad čeka povratak u stvarnost, do kraja sezone će odrađivati "domaće zadaće" a prva na redu je Šibenik. Najbliži susjed zbog promjene travnjaka na Šubićevcu tražio je zamjenu domaćinstva i Hajduk im je izašao u susret, tako će se susret igrati sutra od 18:55 na Poljudu, a trener Gustafsson vjeruje da će njegova momčad izgledati puno bolje nego u Kostanayu.

- Protekla utakmica bila je veliko razočaranje, ali moramo se okrenuti Šibeniku. Dočekujemo ih nakon velikog razočaranja i želimo pokazati drugačiji Hajduk, pogotovo što se tiče rezultata.

Ispadanje od Tobola veliki je udarac za Hajduk. Jeste li razgovarali s čelnicima kluba, bojite li se smjene nakon nekog novog neuspjeha?

- Svjestan sam razočaranja, svi smo svjesni, Nismo razgovarali na putu prema kući, jučer smo puno pričali u nadi da se ovako nešto više neće ponoviti. Iskustvo iz Tobola ne želimo ponoviti više nikad u životu.

Kako podignuti momčad?

- Dobro pitanje. Jedini način je da ostanemo skupa, kad ne ide kako želimo, treba ostati skupa. Imali smo dobre razgovore, kako s čelnicima kluba tko i s momčadi. Svi smo fokusirani na sutrašnju utakmicu. Ključ je ostati miran i fokusiran.

Je li Livaja spreman za sutra i čija je bila odluka da Krovinović puca kazneni udarac?

- Nisam siguran za Marka, vidjet ćemo, a što se tiče Filipa, njegovo iskustvo i kvaliteta su presudili da puca. Dogodi se, i najbolji na svijetu promašuju. Moja je to odgovornost, a ne igrača.

Što je pokazala analiza utakmice, zbog čega se dogodio ovako težak poraz?

- Do njihovog gola mi smo igrali po planu i kontrolirali utakmicu. Nismo vidjeli ništa loše, nakon nesretnog gola 15 minuta je bilo jako loše, nije u pitanju ni obrana, ni napad-... Strah od poraza nas je paralizirao, nismo mogli ostati mirni i u kontroli, nismo radili ono što smo dogovorili, dozvolili smo da nas emocije ponesu...

Da možete vratiti vrijeme unatrag, što bi napraviti drugačije?

- Mogao bih puno, prije reagirati nakon prvog gola, malo zaustaviti pad koji nam se dogodio. Nisam imao vremena za promjenu prije drugog gola... Dosta toga se dogodilo, neka sve loše ide na moj račun...

Jeste li svjesni da ovakvi porazi mogu djelovati pogubno na samopouzdanje igrača i momčadi?

- Svjestan sam, znam da se nešto slično dogodilo i prije dvije godine, ali moramo zaboraviti Tobol i fokusirati se na Šibenik. Razočarani jesmo, ali ne možemo živjeti u razočaranju, moramo se fokusirati na sutra.

Kako možete pojačati obranu, primili ste osam golova u četiri utakmice?

- Radimo na tome, na golmanu, na zadnjoj liniji, svi moramo skupa raditi. Rad i eliminacija individualnih pogrešaka.

Nedostaju li vam još neki igrači i jesu li vam neki pokazali da ne zaslužuju nositi Hajdukov dres?

- Ne želim ići u tom smjeru. Mi moramo napredovati kao momčad a ne kao pojedinci. Odgovornost je na mojim leđima, ne na igračima. Svaki igrač ima svoje odgovornosti, moraju biti bolji, moraju i oni preuzeti odgovornost da napreduju.

Kako riješit problem veznog reda i obrane?

- Moramo rasti kao momčad, nije to problem jedne linije, nego cijele momčadi. Nogomet nije uvijek logičan i fer, ako pogledate statistiku zadnje dvije utakmice, ona pokazuje nešto drugo nego rezultat. Nadam se da će nam naporan rad donijeti napredak i bolji rezultat. Ali svjesni smo da će biti teško pobjeđivati ako primamo toliko golova.

Koliko će biti promjena u sastavu?

- Nemam odgovor, nakon 120 minuta u Kazahstanu sigurno će biti igrača koji trebaju odmor, ali ja mislim da njihov mentalni status, da izađu i pokažu neko drugo lice može biti dobitak za nas. To je više mentalni nego fizički problem.

Hoće li Lovre Kalinić braniti sutra?

- To ne znam 100%, on ima jedan manji problem s ozljedom, kao i još neki igrači, i to je odluka dan za dan. Nadam se da će sutra biti spreman 100%

Jeste li uvjereni u sutrašnju pobjedu nad Šibenikom?

- Naravno.