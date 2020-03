Ismajliju crveni ne bi oprostio ni otac, a kako bi ga - Bebek?

Nakon povratka iz Osijeka trener Hajduka Igor Tudor kazao je kako ga posebno veseli činjenica da njegova momčad nije primila nijedan gol dok su igrali s istim brojem igrača kao i protivnici. Zabio im je samo Slaven Belupa nakon isključenja Stanka Jurića. Ako mu je to ikakva utjeha, nisu ni večeras primili gol dok su igrali s podjednakim brojem igrača na terenu, no što mu to znači kad je neoprezni Ismajli isključen još u prvom poluvremenu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prestrogo ili ne, mišljenja će sigurno biti podijeljena, dojam s tribine je da je prvi karton bio prestrog, pogotovo kad se usporedi sa startom Theophilea nad mladim Krekovićem, no ako je Bebek i bio 'lak na obaraču' kod prvog žutog kartona, morao je Ismajli biti pametniji i oprezniji, a ne na centru 'izuti iz kopački' Oršića i izbaciti ga na tartan.

Taj mu start ni rođeni otac ne bi oprostio, a kamo li Bebek. Ovo je prvi derbi Hajduka i Dinama u kojem je suđenju pomagao VAR, no kod ove dvije situacije VAR se ne uključuje, tako da će u danima koji slijede sigurno opet biti polemika i repova. Ni prvi, ni zadnji put, kada je najveći derbi hrvatskog nogometa u pitanju, bez obzira na VAR.

Ma koliko Hajduk bio bolji takmac u prvom poluvremenu, nisu igrači Igora Tudora imali umješnosti da nekoliko vrlo izglednih prilika pretvore u gol. Prije svih Jairo, Kreković i Tahiraj. Odmah na početku drugog dijela zabio je Kadzior, što je u kombinaciji s igračem manje značilo samo jedno, da ćemo do kraja utakmice gledati dosadan nogomet. Dinamo je držao loptu, širio igru i trošio vrijeme, a kad bi je Hajduk i osvojio, s manjkom igrača nije to uspijevao materijalizirati.

No borili su se i trudili bijeli, igrač manje gotovo da se nije ni osjetio, i s te strane teško im se može nešto zamjeriti. Pogotovo Mujakiću i Dimitrovu koji su davali sigurnost otraga i pomagali prema naprijed. No u toj borbenosti i pokušajima igrače Hajdka vodilo je srce, a ne razum, nisu kalkulirali zbog igrača manje, nisu vodili računa ni da ih u nedjelju čeka jadranski derbi u kome mogu izgubiti i toliko željenu drugu poziciju... I to ih je koštalo drugog gola.

Kao cilj sezone Hajduk je pred sebe postavio plasman na mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka. Večeras su se suočili s momčadi koja je manje-više u istom sastavu igrala skupinu Lige prvaka, i bila je to jako dobra prilika provjeriti koliko bijeli 'pizaju' u ogledu s jednim takvim protivnikom, koji po procjenama specijalizirane web stranice Transfermarkt vrijedi trostruko više od njih. Hajdukova trkačka moć i želja izdržala je protiv Dinamove tehnike i kombinatorike samo u prvom dijelu, do isključenja Ismajlija. S istim brojem igrača na terenu bila bi to zasigurno drugačija priča...