VIDEO Ispad bivšeg igrača Milana: Protivnika ugrizao za leđa u kvalifikacijama za LP!

Juraj Kucka (36) jedan je od najboljih slovačkih nogometaša u posljednjih desetak godina. Igrao je za Spartu Prag, Trabzonspor, Genou, Parmu i kao kruna karijere, za talijanskog velikana Milan. Prije godinu dana je karijeru došao okončati u rodnu Slovačku. Član je Slovana iz Bratislave s kojim pokušava se probiti do drugog pretkola Lige prvaka, no svoju momčad ostavio je na cjedilu zbog gnjusnog i skandaloznog ispada.

Luksemburški Hesperange senzacionalno je remizirao s prvakom Slovačke u Bratislavi u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka. Stolz je doveo goste u vodstvo u 22. minuti, a izjednačio je Weiss tri minute kasnije. To je bilo to što smo vidjeli od golova i uzbuđenja na ovoj utakmici, ali zato vidjeli smo jedan potez koji zaslužuje tešku kaznu. I zaista je teško shvatiti da je takvo što moguće na utakmici Lige prvaka, pa makar to bile i kvalifikacije.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Juraj Kucka pao je nakon duela s jednim protivničkim igračem, a dok se pokušavao ustati, ugrizao ga je za leđa. U njega je na trenutak ušao duh Luisa Suareza.

Video pogledajte OVDJE

Dok se njihov suigrač valjao po travnjaku, Luksemburžani su skočili i napali Kucku koji se pravio kao da se ništa nije dogodilo. Sudac nije vidio njegovu prljavštinu, ali srećom, tu je VAR. Trebalo mu je svega nekoliko sekundi da ugleda taj ugriz pa se vratio na teren i pokazao Kucki crveni karton.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Bez obzira na puno veću kvalitetu u odnosu na poluprofesionalce s Luksemburga, Slovan nije uspio do kraja utakmice ozbiljnije zaprijetiti. Bivši dinamovac Marko Tolić dobio je posljednjih desetak minuta, no ni on nije uspio pomoći.