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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Ispao je s Bilićevog popisa, a sad iz Bundeslige odlazi u Grčku

Piše Ivan Tomašković,
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Ispao je s Bilićevog popisa, a sad iz Bundeslige odlazi u Grčku
Foto: IMAGO/Michael Tager/IMAGOSPORT
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Iz Augsburga stiže u PAOK na posudbu vrijednu 500.000 eura uz opciju otkupa ugovora za četiri milijuna eura

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Izbornik Slaven Bilić jučer je objavio popis igrača uoči zahtjevnih utakmica u Ligi nacija, a na tom popisu nema Kristijana Jakića.  U samom finišu prijelaznog roka, Jakić je napravio transfer. Iz Augsburga stiže u PAOK na posudbu vrijednu 500.000 eura uz opciju otkupa ugovora za četiri milijuna eura.

Jakića danas čeka liječnički pregled te potpis ugovora, a poslije čega bi se trebao odmah priključiti momčadi PAOK-a. Inače, Jakić ima ugovor s Augsburgom do ljeta 2028. godine. PAOK je od početka želio posudbu s mogućnošću otkupa, dok Augsburg nije bio spreman prihvatiti takav model. Njemački mediji pisali su da bundesligaš želi ili odmah prodati Jakića ili ga poslati na posudbu uz obvezan otkup.

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Foto: IMAGO/Leonardo Ramirez/IMAGOSPOR

Grčki Metrosport prije dva dana objavio je i konkretnije detalje. Prema njihovim informacijama, Augsburg je pristao na posudbu pod uvjetom da PAOK preuzme obvezu otkupa Jakića za četiri milijuna eura sljedećeg ljeta.

PAOK nije želio prihvatiti obveznu klauzulu pa su pregovori tada bili zamrznuti. Ipak, Grčki prvoligaš nije odustao i na kraju je dogovor postignut. 

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