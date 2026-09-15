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TVRDE TALIJANSKI MEDIJI

Ispisana je povijest u Italiji: Ovo se još nikada nije dogodilo...

Piše HINA,
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Ispisana je povijest u Italiji: Ovo se još nikada nije dogodilo...
Foto: Claudia Greco
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Talijanski calcio gori: prvi put bez ijedne nule u prva četiri kola Serie A i B, a golovi padaju kao kiša

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Prvi put u povijesti u prva četiri kola talijanske Serie A i Serie B nije bilo rezultata 0-0, prenose talijanski mediji. U prvih 40 utakmica elitnog razreda talijanskog nogometa postignut je 121 gol, što je u prosjeku 3.025 po utakmici.

Samo u posljednjem, četvrtom kolu palo je 39 golova u 10 utakmica, Inter je primjerice pobijedio Udinese s 5-3, Fiorentina je porazila Veneziju sa 4-2, dok je Sassuolo bio bolji od Juventusa s 3-2. Identičnim rezultatom je Lecce slavio protiv Monze.

Vodeća Roma je u prva četiri kola zabila 12, dok je Inter postigao 13 golova. Como je zabio devet, Udinese osam...

Navodi se kako je tijekom ljeta bilo dosta promjena u nastojanju da "calcio" bude zabavniji, ali i da se opći tempo sporta uskladi s onim u europskim natjecanjima. To je uglavnom drugačiji pristup suđenju, puštanje igre da puno više teče, s manje slobodnih udaraca, kartona i općih prekida.

Primjerice, engleska Premier liga je u prva četiri kola imala četiri neriješena rezultata 0-0, dok je LaLiga imala tri.

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