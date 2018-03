Toma Bašić: Išao sam u kasino kockati, spasili me vjera i brat

On je tu da govori o životnom pitanju vjere. Danas je potrebno da imamo svjedoke jer je mladi čovjek danas rastrgan te na Boga često zaboravi. Svojim životom svjedočimo. Toma, drago mi je što si večeras došao u našu župu, uvodne su riječi župnika dona Bože Čubelića vjernicima u prepunoj crkvi sv. Josipa u Dugom Ratu u nedjelju navečer.

Talentirani Hajdukov veznjak Toma Bašić (21) podijelio je s okupljenima osobnu priču, piše Slobodna Dalmacija.

- Počeo sam igrati loto, a nakon nekog vremena i kockati u kasinu. Mi imamo svoj razum i svoju volju, ali zmija je uvijek tu da nas odvuče s pravog puta. Jednog dana nazvao me je moj brat blizanac Jakov i tijekom razgovora s njim priznao sam mu da idem u kasino. On me nije osuđivao, nego je razgovarao sa mnom s ljubavlju i nakon toga više nisam išao kockati. Prošao bih kraj kasina i ništa me ne bi vuklo unutra. Moj brat mi je ljubavlju pomogao da živim normalnije. U tom periodu kad sam se ostavio kockanja imao sam dosta slobodnog vremena, a to nije dobro ako nije organizirano. Mnoge mlade koji imaju viška vremena privuku laptopi i igrice na njima, a ustvari treba što manje koristiti internet jer je tamo sve postavljeno da nas odvuče od onoga što zaista trebamo.

Počeo se baviti glazbom i diviti se svemu što je Bog uredio. To je i njegov savjet mladima da čine.

- Imao sam čudnu ozljedu u zglobu kod palca koja me je onemogućavala u igranju i treniranju. Počeo sam čitati i gledati videa o tome što znači iscjeljenje. On je uzeo sve naše boli i patnje na sebe i zato sam počeo iskreno razgovarati s Isusom. Kad si iskren, govoriš iz srca, a kad nisi, govoriš iz glave. Moja je ozljeda zaliječena, a svoje iskustvo i taj osjećaj prenio sam prijateljima koji su bili taj trenutak sa mnom u stanu. Život nogometaša ima niz pritisaka, primjerice medija, novca, slave, ali ima ih dosta koji ispravno razmišljaju. Važno je maknuti pogled sa sebe i ne pitati što meni treba, nego što treba mome bližnjemu. Treba pobijediti sam sebe, borba protiv bližnjeg nas slabi, a protiv sebe nas jača - smatra veznjak Hajduka.