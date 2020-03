'Ispraznili smo se, a ovaj dan je za zaborav. Sad nema plakanja'

U 26. kolu Hrvatske nogometne lige Rijeka je uvjerljivo nadigrala Hajduk i slavila 2-0 na Rujevici. Prvi se od trenera oglasio Igor Tudor:

- Čestitke Rijeci, bili su bolji i zasluženo slavili. Mi nismo bili pravi, ova četiri dana od derbija s Dinamom očito nisu bila dovoljna da se momčad oporavi. Kad se tome doda i Osijek prije toga, odnosno taj blok od tri utakmice u desetak dana, očito je da smo platili danak. Od kad sam ja tu, ovo je jedina utakmica na kojoj mi nismo bili ono što inače jesmo.

Nije bilo žestoko kako ste najavljivali, bila je ovo 'bevanda'?

- Nemam što reći na to smiješno pitanje, hoćete provocirati.

Ne, samo konstatiram da je Rijeka bila puno agresivnija od vas.

- To sam već rekao, razlog je mentalno i fizičko pražnjenje, nismo mogli igrati nogomet koji inače igramo. Tko je u nogometu, ili je igrao nogomet, to će prepoznati, ja sam tu mogao doći i igrati drugu vrstu nogometa, ali nema smisla, mi moramo gurati istu priču, i ovo je posljedica toga što se nismo oporavili od derbija s igračem manje... Ali ništa nije gotovo, ima deset kola do kraja, mi ćemo na kraju biti drugi.

Dojam s tribina je da je Rijeka sustavno napadala vašu najslabiju kariku Tahiraja?

- Nije to bilo planski, prođe ga par puta igrač, to je kvaliteta...

Obzirom da je zamjena za njega Jakoliš, znači li to da vi uopće ne vidite Čolinu i Dolčeka?

- Vidim ja i Dolčeka i Čolinu, vidjet ćemo u narednim utakmicama koje su najbolje opcije za tu poziciju. Dugi niz utakmica igramo u tom sistemu, a jedna bitna pozicija nije donijela ono što je trebala donijeti... Ni na lijevoj, ni na desnoj strani, to je evidentno. Danas je bio vrlo loš dan, objasnio sam razloge, i sto posto sam uvjeren da je to to.

Žalite se na naporan ritam, zar vas na ljeto neće čekati isti takav ritam?

- Da, dobro pitanje, treba planirati, napraviti selekciju igrača, to nas čeka, ovo je utakmica iz koje ćemo izvući pouke, nevezano za rezultat...

U zadnja tri ogleda s Dinamom, Osijekom i Rijekom niste zabili niti gol?

- To me ne brine, danas je danas, a protiv Osijeka i Dinama smo kreirali brojne šanse i ovo me ne brine.

Je li bilo bolje mijenjati neke igrače ako su bili umorni i od prve minute staviti druge?

- Sami ste odgovorili... Ovaj dan treba što prije zaboraviti i izvući pouke. Deset kola je do kraja, 30 bodova je u igri, dolaze nam i Osijek i Rijeka doma... Nećemo plakati, bit će to pjesma, ovo treba gledati kao na sport...

Je li ovaj put bilo bolje nego zadnji put kad su vas vrijeđali?

- Je, ono je bilo na Kantridi, bliže, a ovima što su me vrijeđali 90 minuta mogu poručiti da ne vrijeđaju druge, neka navijaju i vole svoj klub.

Oglasio se onda i trener Rijeke, Simon Rožman:

- Odlična atmosfera, utakmica na dobroj razini, daj bože da je više ovakvih utakmica za hrvatski nogomet. Dobro smo se pripremili, u borbi i kvaliteti dobili smo odličnog Hajduka. Hvala navijačima na odličnoj atmosferi, sjajno je biti dio ove priče. Zasluženo smo uzeli tri boda, koja jednako vrijede kao i u svakoj drugoj utakmici. Najbitnije je da se odmorimo, da se pripremamo, i igramo igru koju želimo prikazivati.

Je li vam ovo najdraža pobjeda u karijeri?

Nisam ja bitan, bitno je da smo mi izgledali dobro na svakom dijelu terena. Mi smo ih jako puno puta ugrožavali, Hajduk nije nama zaprijetio i to je najvažnije.

Tudor je rekao da će Hajduk biti sigurno drugi?

Mi idemo iz utakmice u utakmicu, klub je dao cilj, mi ne moramo biti drugi, ali kvaliteta će nam dati mjesto koje zaslužujemo. Najbitnije je da su igrači profesionalci, da dišu jedan za drugoga, ne bih želio da se izgubi to što gradimo.

Čolak, Gorgon i Andrijašević skupa?

Mi smo uigravali i pripremali strategiju. Nekad ne ide kako želiš, ovaj put smo bili trkački jako dobri.