<p>Nedavno je zabio 750. gol u karijeri, u je Splitu bio glavna zvijezda iako nitko nije mogao do njega. Na poslovnom planu, kao i privatno, ide mu odlično. Dakako, radi se o <strong>Cristianu Ronaldu</strong> (35), nogometašu Juventusa, jednom od najboljih u povijesti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo vježba s djecom</strong></p><p>Bilo da mislite kako je Cristiano Ronaldo najbolji nogometaš svih vremena ili ne, on nikako nije samo sportska legenda, već globalni brend. Nogometaš koji sam sebe naziva CR7 (po inicijalima i broju na dresu), povećava svoje bogatstvo promocijom na Instagramu, gdje ima 244 milijuna sljedbenika.</p><p>Nerijetko te fotografije prikazuju komičnu i narcisoidnu stranu zvijezde koja pozira, a u njegovoj su pratnji često i najpoznatije mlađahne ljepotice, a od sredine 2016. na toj poziciji je stalna - <strong>Georgina Rodriguez</strong> (26).</p><p>Argentinska manekenka rodila je Ronaldu četvrto dijete,<strong> Alanu Martinu</strong> (3), nakon što je <strong>Cristiana Juniora</strong> (10) i blizance, <strong>Evu</strong> i <strong>Matea</strong> (3), dobio umjetnom oplodnjom.</p><p>Postoje bezbrojne spekulacije o tome zašto je Ronaldo i dalje neženja, tračevi o njegovoj navodnoj homoseksualnoj orijentaciji (unatoč svim glamuroznim ženama s kojima je viđen i činjenici da je dobio dijete s Georginom) te zašto nogometaš nije obznanio identitet majke njegovih blizanaca i Cristiana mlađeg?</p><h2>Umjetna oplodnja i surogat majke recept za savršenu djecu?</h2><p>Cristiano je prvo šokirao javnost kad je u dobi od 26 godina objavio da je postao otac, samo kratko objasnivši da su sva roditeljska prava prebačena na njega te da majka neće imati nikakav kontakt s djetetom.</p><p>Kasnije je Ronaldova majka <strong>Maria Dolores</strong> (65) otkrila da je sama po njega otišla u privatnu bolnicu na Floridi te ga odvela u Španjolsku (što danas ispada laž jer u njegovom krsnom listu piše kako je rođen u istoj bolnici gdje su rođeni i njegovi braća blizanci). Je li ga rodila surogat majka ili je Cristiano rezultat afere na jednu noć, do danas ostaje nepoznato.</p><p>Ronaldo je muškarac s puno novca koje je spreman dati za svoj cilj. Tako je javnosti postalo poznato da koristi usluge surogat majki, odnosno da pronalazi žene koje su spremne na umjetnu oplodnju, porođaj i potom odricanje od djeteta - naravno, sve uz masnu nadoplatu.</p><p>Nakon rođenja blizanaca, britanski mediji istražili su slučaj te otkrili da su blizanci začeti u laboratoriju u Los Angelesu, a dio dokumenata je dostupan javnosti. U njemu je jasno vidljivo kako je bila riječ o surogat trudnoći te se ime majke ne vidi. Djeca su rođena u kalifornijskoj La Mesi, u blizini granice s Meksikom.</p><p>Djeca su rođena prije tri i pol godine, Eva u 9.07, a njen brat minutu kasnije, piše u matičnoj knjizi rođenih. Time je riješen makar dio misterije - javnost je nagađala kako blizanci uopće to nisu, odnosno da ih nisu rodile iste majke, a list rođenja je potpisala dežurna ginekologinja <strong>Maria Castillo</strong>.</p><h2>Zašto to radi?</h2><p>Vodeća američka odvjetnica u području surogat roditeljstva, <strong>Stephanie Caballero</strong>, smatra kako je Ronaldo sigurno biološki otac te djece, a pretpostavlja kako sva njegova djeca dolaze iz "serije embrija".</p><p>Surogatske klinike rutinski oplođuju nekoliko jajašca istovremeno, zamrzavaju ih i pohranjuju godinama, u slučaju da klijent poželi još djece. Caballero otkriva kako je točno Ronaldo mogao doći do troje djece.</p><p>Prvi je korak odabrati jednu od mnogobrojnih agencija u Kaliforniji, gdje je surogatstvo postalo industrija vrijedna milijarde dolara, jer su tamošnji zakoni naklonjeni potencijalnim roditeljima. Tako roditelji mogu postati i samci, parovi bilo koje orijentacije i slično.</p><p>U Portugalu su surogat dogovori zabranjeni zakonom, osobito jer je Ronaldo neoženjen.</p><h2>On djecu ne dobiva, već kreira</h2><p>- Niti jedan portugalski sud ne bi priznao nikakav dogovor između Cristiana i zamjenske majke te bi takav dogovor bio proglašen nevažećim - ističe Caballero.</p><p>U Kaliforniji, agenciji se samo plati 150.000 eura za blizance, od čega 40.000 eura ide majci. Ronaldo je mogao odabrati donoricu jajašca (koja obično prima oko 7000 eura) između stotina žena čije su fotografije i podaci iz biografija navedeni na internetskoj stranici agencije. Budući da je jasno kako je Ronaldo htio djecu na svoju "sliku i priliku", ili kako je jednom izjavio "koji će nositi njegove nogometne gene", odabrao je slične, sportske tipove žena koje su Latinoamerikanke.</p><p>S obzirom na to da mu djeca sliče, očito je njegova sperma drugi dio jednadžbe. U Kaliforniji se druga žena odabire da nosi oplođeno jajašce (najčešće kako se ne bi stvarala emocionalna povezanost između nje i djeteta koja bi otežala stvari nakon rođenja). Sve se to regulira i ugovorom koji se prije trudnoće potpisuje, a prema njemu se žene odriču svih prava.</p><p>To bi moglo objasniti zašto je Ronaldova sestra <strong>Katia</strong> (44) navodno primijetila da djeca imaju dvije majke, koje su Meksikanke. Nakon rođenja, sređuju se rodni listovi i putovnice, zbog čega su blizanci i uspjeli stići u Španjolsku ta tri tjedna, a opet ih je dovela nogometaševa majka jer je on igrao za državnu reprezentaciju Portugala protiv Rusije. Majke vjerojatno ni ne znaju kome su rodile djecu.</p><h2>Majke vjerojatno ni ne znaju kome su rodile djecu</h2><p>Prema strogim uvjetima diskrecije i prava na privatnost, ženama koje su donirala jajašca kao i onima koje su iznijele trudnoću do kraja, najčešće se niti ne kaže gdje su djeca "završila". </p><p>Lokalni se svećenik <strong>João Rodrigues</strong> iz njegove zemlje usudio otvoreno kritizirati nogometaša, govoreći da "s time što radi ide protiv Boga te uskraćuje djeci pravo na jednog roditelja". Svemu je krivo problematično djetinjstvo?</p><h2>Svemu je krivo problematično djetinjstvo?</h2><p>Neki Ronaldovi stari prijatelji i susjedi sugeriraju kako je njegova odluka da sam odgaja djecu potaknuta traumama iz djetinjstva. On je kao najmlađi od četvero djece odrastao u siromaštvu, živeći u jadnoj kući sa zidovima punim azbesta.</p><p>Njegov je otac <strong>José Dinis Aveiro</strong> postao težak alkoholičar nakon što se vratio iz rata u Africi (preminuo je dok je Ronaldu bilo samo 20), a majka, u strahu da neće imati dovoljno novca da se brine za još jedno dijete, navodno je popila napitak koji je trebao izazvati pobačaj Ronalda dok je bio u trbuhu.</p><p>Njegova je majka progovorila i o grižnji savjesti koju je imala kada ga je sa samo 12 godina poslala samog u Lisabon da igra nogomet.</p><p>Neke od drugih teorija zašto želi biti jedini roditelj djeci govore kako je to ultimativni dokaz njegove narcisoidnosti i jedini želi biti odgovoran za njih uspjeh, a drugi da je doista gay koji to pokušava prekriti sa svime mogućim.</p>