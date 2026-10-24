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Istra 1961 zabranila Hajdukova obilježja na tri od četiri tribine

Piše 24sata,
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Istra 1961 zabranila Hajdukova obilježja na tri od četiri tribine
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Navijači Hajduka na gostovanju u Puli smiju nositi klupska obilježja samo na južnoj tribini, upozorila je Istra 1961

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Uoči pretposljednje utakmice 11. kola HNL-a u ponedjeljak (18 sati) između Istre 1961 i Hajduka Puljani su obavijestili navijače da gostujuća obilježja dopuštaju samo na južnoj tribine. To znači da majice, šalovi i ostalo nisu dozvoljeni na ostalim tribinama.

Hajduk će pokušati nastaviti idealan niz od četiri pobjede. Utakmicu su pomaknuli na ponedjeljak zbog izostanka europskih obaveza u idućem tjednu. Ulaznica još ima, a prodaja je počela u subotu i traje do dana utakmice. Istra je navijačima Hajduka preporučila da karte za južnu tribinu potraže preko službenih stranica Hajduka ili posebne poveznice.

Cijene ulaznica su 15 eura sjever, 17-19 eura istok, 20-27 eura zapad i 15 eura jug. Ulaznice je moguće kupiti ovdje.

Ograničenje za Hajdukova obilježja vrijedi i za istočnu tribinu, na kojoj su gostujući navijači ranije znali nositi obilježja splitskog kluba, kao i za zapad. Na sjeveru se okupljaju Demoni, navijači Istre. Klub nije objavio kako će zaštitari provoditi pravilo na ulazima.

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Komentari 2
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