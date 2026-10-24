Istra 1961 zabranila Hajdukova obilježja na tri od četiri tribine

Uoči pretposljednje utakmice 11. kola HNL-a u ponedjeljak (18 sati) između Istre 1961 i Hajduka Puljani su obavijestili navijače da gostujuća obilježja dopuštaju samo na južnoj tribine. To znači da majice, šalovi i ostalo nisu dozvoljeni na ostalim tribinama.

Hajduk će pokušati nastaviti idealan niz od četiri pobjede. Utakmicu su pomaknuli na ponedjeljak zbog izostanka europskih obaveza u idućem tjednu. Ulaznica još ima, a prodaja je počela u subotu i traje do dana utakmice. Istra je navijačima Hajduka preporučila da karte za južnu tribinu potraže preko službenih stranica Hajduka ili posebne poveznice.

Cijene ulaznica su 15 eura sjever, 17-19 eura istok, 20-27 eura zapad i 15 eura jug. Ulaznice je moguće kupiti ovdje.

Ograničenje za Hajdukova obilježja vrijedi i za istočnu tribinu, na kojoj su gostujući navijači ranije znali nositi obilježja splitskog kluba, kao i za zapad. Na sjeveru se okupljaju Demoni, navijači Istre. Klub nije objavio kako će zaštitari provoditi pravilo na ulazima.