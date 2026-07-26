Istra bila na pragu senzacije, ali ipak ništa od potpisa? Oglasio se insajder oko bivšeg 'kralja'

Iako se činilo da će Istra ove sezone dovesti snažno pojačanje iz španjolskog Deportivo Alavesa, prema informacijama talijanskog novinara Lorenza Lepore od tog transfera na kraju neće biti ništa.

Nagađalo se da će bivši napadač 'kraljevskog kluba' Mariano Diaz karijeru nastaviti u dresu Puljana na Aldo Drosini, ali talijanski novinar tvrdi da to nije moguće.

- Nakon interne rasprave u Istri 1961 o Marianu Díazu, nema nikakve šanse da se pridruži hrvatskom klubu - stoji u njegovoj objavi na društvenoj mreži X.

𝗜𝗻𝗳𝗼: after internal discussion at NK Istra 1961 regarding Mariano Diaz, there is no chance he'll join the Croatian side.@SVFootball_eu | @BalkansSports_ pic.twitter.com/jIQVS0vW37 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 25, 2026

Istra se o cijeloj situaciji još uvijek nije oglasila, a nije ni poznato zašto su odustali od transfera. Diaz je trenutačno igrač Deportivo Alavesa, kluba koji se nalazi u istoj grupaciji kao i Istra stoga nije potpuno nemoguće da se transfer ostvari.

Foto: Matthias Balk/DPA

Rođen je u Barceloni, a Realovoj akademiji priključio se 2011. godine. U sezoni 2015./16. zabio je 27 pogodaka za Castillu, mladu momčad 'kraljevskog kluba' nakon čega je dobio priliku d igra u prvoj momčadi. Za 'kraljeve' je odigrao 84 utakmice, zabio 12 golova i ostvario tri asistencije. Nakon odlaska Cristiana Ronalda nosio je dres s brojem sedam.

Najbolju sezonu u karijeri odigrao je u Lyonu. U 48 nastupa zabio je 21 pogodak i upisao šest asistencija, a onda se vratio u Real za 22 milijuna eura.