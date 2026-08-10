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SLUBŽENO SE OGASILI

Istra poslala priopćenje: 'Želimo jednak kriterij! Uskraćeni smo za očigledan penal na Poljudu'

Piše 24sata,
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Istra poslala priopćenje: 'Želimo jednak kriterij! Uskraćeni smo za očigledan penal na Poljudu'
Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Iz tih razloga NK Istra 1961 želi vjerovati da će se u nastavku prvenstva sudački kriterij ujednačiti, a pogreške koje mogu izravno odlučivati utakmice svesti na najmanju moguću mjeru, napisala je Istra

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Istra 1961 poslala je službeno priopćenje nakon prva dva kola HNL-a u kojem klub smatra da je žestoko oštećen. Nakon što je momčadi iz Pule poništen gol protiv Lokomotive, sve je kulminiralo u drugom kolu protiv Hajduka na Poljudu kada joj nije dosuđen penal u dvije sporne situacije. Utakmica protiv Hajduka završila je 2-2, a od Lokomotive su izgubili 3-2. 

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nakon prva dva prvenstvena kola teško je ostati ravnodušan na očigledne sudačke pogreške kojima smo svjedočili na terenu. U prvom kolu poništen nam je regularan pogodak, dok smo u drugom kolu uskraćeni za očigledan kazneni udarac. Svjesni smo da su sudačke pogreške sastavni dio nogometa i da suci, kao i igrači, mogu pogriješiti, smatrajući da su ispravno postupili.

Međutim, kada takve odluke izravno utječu na tijek i konačan ishod utakmica, kada nogometna utakmica postane podloga za raspravljanje o sudačkim odlukama i kriteriju, smatramo opravdanim izraziti zabrinutost i javno postaviti pitanje ujednačenosti sudačkog kriterija. Od naših igrača uvijek tražimo odgovornost, disciplinu i poštovanje prema protivniku, sucima i natjecanju. Smatramo da zauzvrat zaslužuju isto.
 
Ne tražimo povlašteni tretman niti želimo tražiti opravdanja za pogreške. Tražimo samo jednak kriterij i uvjete u kojima će rezultat prvenstveno ovisiti o onome što su momčadi pokazale na terenu.

Iz tih razloga NK Istra 1961 želi vjerovati da će se u nastavku prvenstva sudački kriterij ujednačiti, a pogreške koje mogu izravno odlučivati utakmice svesti na najmanju moguću mjeru. Želimo da se nakon utakmica govori o nogometašima, njihovim potezima, pogocima, pobjedama pa i porazima. Želimo da se govori o nogometu. Jer na kraju, teren bi uvijek trebao biti jedino mjesto na kojem se odlučuje tko je bio bolji.

Istra 1961"

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